Salarios: ¿cuánto cobra un policía en Argentina 2023 por mes?

Ser parte de las fuerzas de seguridad es un trabajo de mucho riesgo, que requiere un profundo compromiso y vocación de servicio si se quiere hacer bien. ¿Pero vale la pena económicamente?¿Cuánto gana un policía?¿Cuánto gana un gendarme?

Se espera que las personas que se suman a alguna de las ramas de estas fuerzas que protegen a la población lo hagan porque esa es verdaderamente su vocación. Pero muchas vocaciones tampoco pueden desempeñarse si cuanto cobra un policía o un gendarme no es un sueldo digno, que alcance a cubrir las necesidades básicas de cualquier persona y su familia.

Hubo recientemente en la Argentina manifestaciones de algunas de las fuerzas en reclamo por mejores condiciones de trabajo e incremento salarial. Son episodios de alto nivel de inseguridad. Por eso, quienes desempeñan estos roles deben estar bien remunerados.

En el siguiente artículo damos a conocer cuánto gana un policía en la Argentina dependiendo de la fuerza en la que se desempeñe y cuál sea su rango alcanzado. De la misma manera, se dan a conocer las cifras oficiales de la escala salarial en la Gendarmería Nacional.

¿Cuánto gana como salario un policía en Argentina 2023 por mes?

Sabemos que las remuneraciones de todos los trabajos no se componen solo del sueldo básico, sino que hay plus por distintas tareas y también la posibilidad de incrementar los ingresos con horas extras. Lo mismo ocurre con las fuerzas de seguridad, por eso no hay una respuesta unívoca a cuánto gana un policía en la Argentina en 2023.

Cuánto gana un policía en la Argentina también tiene que ver con el nivel jerárquico que alcance cada persona. Pero incluso los niveles de cadete o de auxiliar, que son los de menor nivel, tienen ingresos.

De hecho, tampoco es lo mismo cuánto gana un policía de la Policía Federal, que lo que percibe alguien con el mismo cargo en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias. Generalmente, el sueldo de cuánto gana un policía es mayor cuando se desempeña en la Policía Federal.

Los últimos datos oficiales sobre cuánto gana un policía en la fuerza Federal datan de noviembre de 2022, y son los siguientes:

Comisario General, 509.372,87 pesos por mes

509.372,87 pesos por mes Comisario Mayor 463.066,25 pesos por mes

463.066,25 pesos por mes Comisario Inspector , 408.284,92 pesos por mes

, 408.284,92 pesos por mes Comisario , 325.590,58 pesos por mes

, 325.590,58 pesos por mes Subcomisario 266.630,45 pesos por mes

266.630,45 pesos por mes Principal , 223.439,88 pesos por mes

, 223.439,88 pesos por mes Inspector , 203.452,54 pesos por mes

, 203.452,54 pesos por mes Subinspector , 184.956,86 pesos por mes

, 184.956,86 pesos por mes Ayudante , 168.142,60 pesos por mes

, 168.142,60 pesos por mes Suboficial Mayor, 300.810,60 pesos por mes

Suboficial Auxiliar , 273.464,18 pesos por mes

, 273.464,18 pesos por mes Suboficial Escribiente , 248.603,80 pesos por mes

, 248.603,80 pesos por mes Sargento Primero , 226.003,46 pesos por mes

, 226.003,46 pesos por mes Sargento , 205.457,69 pesos por mes

, 205.457,69 pesos por mes Cabo Primero , 186.779,72 pesos por mes

, 186.779,72 pesos por mes Cabo , 169.799,74 pesos por mes

, 169.799,74 pesos por mes Agente , 154.363,40 pesos por mes

, 154.363,40 pesos por mes Aspirante, 118.028,88 pesos por mes

Los mencionados se tratan de los sueldos básicos informados en la web del Ministerio de Seguridad. No se incluyen pagos por horas extras u otros plus que perciban los federales y que influyan en cuánto gana un policía.

Hay otras posiciones de menor jerarquía dentro de la fuerza. ¿Cuánto cobra un policía que es Cadete? Entre 110.920 y 115.830 por mes de sueldo básico al menos hasta noviembre de 2022.

Los Capellanes, otra de las jerarquías, perciben entre 186.295,48 y 274.112,69 pesos por mes de acuerdo a su rango. Y luego quedan los Auxiliares, que son de primera, segunda hasta séptima. En ese caso, cobran entre 129.209,10 y 237.209,49 pesos por mes.

Los sueldos que cobran los policías de las fuerzas provinciales son diferentes. Por caso, para la Policía Bonaerense se anunció un aumento del 40% de los haberes a pagar en tres tramos entre marzo y julio de 2023, pero en mayo de 2023 se anunció que se incrementaría el valor de las horas "core" de trabajo a 600 pesos. Por otra parte, de acuerdo a un artículo de octubre de 2022 del diario La Voz de la provincia de Córdoba, el sueldo de los efectivos policiales allí llegaba entonces a 188.735 pesos por mes.

¿Cuánto gana un gendarme por mes?

Dentro de las fuerzas de seguridad, un espacio especial ocupan los gendarmes, que son quienes son llamados en situaciones muy complejas de resolver, de mucha tensión social.

Se conoce a los "gendarmes" como los oficiales y miembros de la Gendarmería Nacional, una fuerza intermedia que no tiene nada que ver con cuánto gana un policía, pero a la vez tampoco es del Ejército. Es una fuerza intermedia con características militares. Los gendarmes cumplen su misión y sus funciones en el marco de la Seguridad Interior, Defensa Nacional y apoyo a la Política Exterior.

De acuerdo a la escala salarial bruta de la Gendarmería Nacional que figura en la web del Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir del 1 de marzo de 2023, esto es lo que cobran los miembros de esa Fuerza:

Comandante General , 608.422,11 pesos por mes

, 608.422,11 pesos por mes Comandante Mayor , 553.873,92 pesos por mes

, 553.873,92 pesos por mes Comandante Principal , 497.227,72 pesos por mes

, 497.227,72 pesos por mes Comandante, 409.111,42 pesos por mes

409.111,42 pesos por mes Segundo Comandante , 335.681,16 pesos por mes

, 335.681,16 pesos por mes Primer Alferez , 283.230,98 pesos por mes

, 283.230,98 pesos por mes Alferez , 251.604,37 pesos por mes

, 251.604,37 pesos por mes Subalferez, 228.731,25 pesos por mes

Suboficial Mayor, 353.941,15 pesos por mes

353.941,15 pesos por mes Suboficial Principal , 320.308,75 pesos por mes

, 320.308,75 pesos por mes Sargento Ayudante , 291.189,77 pesos por mes

, 291.189,77 pesos por mes Sargento Primero , 264.717,97 pesos por mes

, 264.717,97 pesos por mes Sargento , 240.652,70 pesos por mes

, 240.652,70 pesos por mes Cabo primero , 218.775,19 pesos por mes

, 218.775,19 pesos por mes Cabo, 198.886,52 pesos por mes

198.886,52 pesos por mes Gendarme , 180.805,93 pesos por mes

, 180.805,93 pesos por mes Gendarme II, 164.369,03 pesos por mes

Los anteriores son los sueldos de cuánto cobra un miembro de la Gendarmería Nacional por mes al 1 de marzo de 2023.

Para ser gendarme, los miebros de la Fuerza deben cumplir una serie de requisitos, como ser argentino o argentina, nativos o por adopción/opción, contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, haber obtenido el título del Secundario, tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año de su postulación, y una estatura no menor a 1.60 cm en el caso de las mujeres y de 1,66 cm en el de los hombres.

Los postulantes no pueden ser deudores del fisco, tener antecedentes judiciales o causas pendientes, lo mismo que antecedentes policiales, ni haber sido dados de baja por motivos disciplinarios en otras fuerzas de seguridad.