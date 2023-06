Una francesa reveló las 5 cosas que no entiende de Argentina: "Tienen un problema enorme con..."

Casi dos millones de turistas extranjeros visitaron la Argentina durante los tres primeros meses del año, alcanzando niveles similares a los de la prepandemia, en una consolidación de la recuperación del turismo receptivo en el país.

De acuerdo a los últimos reportes oficiales, 1.9 millones de turistas llegaron desde el exterior, lo que generó un impacto económico estimado superior a los 1.550 millones de dólares.

Pero no todos son turistas. A Buenos Aires, están llegando muchos influencers extranjeros que quedaron enganchados con Argentina y decidieron instalarse acá. Y si bien ellos asumen esta atracción y la muestran al resto del mundo a través de las redes sociales, no por eso dejan de asombrarse con algunas cosas que suceden acá.

5 cosas que no entiende de Argentina

Los habitantes de cada país tienen sus propias costumbres, y si bien es verdad que cuando alguien llega de una cultura diferente trata de adaptarse a ellas, eso no significa que muchos de esos hábitos resulten muy raros.

En este contexto es que en la cuenta de Instagram @___argentina______ publicaron el video de una joven francesa que se refiere a las 5 cosas que no entiende de Argentina.

En primer lugar, se refiere a las puteadas: "En Francia está muy mal putear. Pero los argentinos putean todos los días y todos los minutos. Putear es algo cultural", sostiene.

Segundo, dice que "los argentinos tienen un problema enorme con los huevos. Siempre hablan de sus huevos. 'No me hacés caso', va a decir 'no me das bola'; 'me da igual', va a decir 'me chupa un huevo'. Está obsesionado con esto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Argentina???????? (@___argentina______)

También, se refiere a "la mierda". Sí, dice que los argentinos "están obsesionados con la mierda. Andate a cagar, te están cagando. Siempre, siempre mierda".

Al final, habla de dos cosas en forma positiva. Una es el dulce de leche: "Es la mejor cosa que probé en el mundo. Es muy rico", afirma.

Y, por último, el asado: "Está muy rico y es súper genial", concluye.

Las cosas chocantes para un extranjero en Argentina

Zac Morris, a través de las cuentas de Instagram @nico_amigoargentino y @zacmorriss_, enumeró en forma graciosa, las 5 cosas "chocantes" para un extranjero en Argentina.

Primero, considera "usar el videt correctamente", lo que dice mientras muestra en tono de comedia como trata de lavarse la cara con el agua que sale por allí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @nico_amigoargentino

Segundo se encuentra "acostumbrarse a las baldosas flojas, o no enojarse con ellas", a la vez que muestra cómo se moja todo mientras camina y pisa una de estas baldosas.

En tercer puesto está "el uso común y frecuente de negro como término de cariño". Cuarto considera "sentarse para tomar un café", y muestra en las imágenes como salen de comprar un café y él quiere irse a otro lado mientras el argentino insiste en sentarse a tomar la bebida.

Te puede interesar Mercado Libre busca empleados y ofrece sueldos de hasta $500.000: cómo podés aplicar

Y finalmente enumera "lo difícil que es cruzar la calle", mientras intenta cruzarla sin poder hacerlo.