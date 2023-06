Una "yanqui" comparó restaurantes de Argentina y Estados Unidos: qué dijo y por qué la criticaron

Los argentinos siguen mirando y comentando los videos de TikTok que comparan la cultura de nuestro país con otra de una nación bastante distinta.

Por la cantidad de comentarios y respuestas que obtienen esos videos de parte de los usuarios argentinos, es muy sencillo que los algoritmos que determinan el contenido que muestran a cada persona en las redes sociales conviertan esos videos en virales.

Por eso los jóvenes que quieren convertirse en "influencers" de las redes no pierden oportunidad de hacer alguno de estos videos.

En este caso fue el de una chica norteamericana en Argentina, que genera contenido hablando, por ejemplo, de los alfajores, o de cómo se dicen determinadas palabras en español de acuerdo al país del cual se trate, etc.

Comparación de restaurantes argentinos y norteamericanos

La usuaria de TikTok "katie.en.argentina" comparó los restaurantes de Estados Unidos con los de Argentina, y enumeró las cosas que experimentó en donde reside que no suelen suceder en su país de origen.

La autora del viral es una joven que nació en los Estados Unidos que viaja por el mundo, y , actualmente, se encuentra en la Argentina. Ella suele compartir sus curiosas anécdotas en los diferentes lugares a los que va, a través de videos de TikTok. En este caso, decidió hacer uno contando 4 diferencias que encontró entre los restaurantes locales y los de su país.

"Número uno: no es común pedir agua. Cuando pido, me traen un vasito muy chiquito y suele ser con gas y yo quiero normal", comenzó el video Katie. "Cuando estoy cenando con argentinos y pido agua, soy la única que lo hace, porque no sé, ellos no toman mucha agua. En los Estados Unidos siempre tengo mi botella muy grande. Acá la gente no trae botellas de agua", agregó algo indignada con la situación.

Katie continuó con la segunda diferencia: "Hay que llamar al mozo. Allá siempre están en la mesa para pedir comida y ver cómo estamos. En Argentina si quiero algo tengo que llamar al mozo para que venga".

Otro detalle que destacó Katie es la cantidad de tiempo que tardan en traerte la cuenta, pero que eso igual no le molestaba: "Si quiero la cuenta, tengo que esperar media hora. Pero me gusta la cultura del restaurante acá, es más tranquilo, podés relajarte más y pasar todo el día en el lugar si querés. Allá siempre tenemos prisa. El concepto de la sobremesa en USA no existe", aseguró.

Su último punto en la lista tiene que ver con las propinas. "No sé cómo son los sueldos acá, pero los mozos de allá no tiene uno muy alto, entonces tienen que darle una buena propina, porque es casi todo lo que van a ganar en esa noche. En Argentina se da una propina del 10% y en Estados Unidos es de 20%", explicó la "yanqui".

Para finalizar el listado, destacó la costumbre argentina en relación al café. "Los argentinos no toman café antes de almorzar o cenar. En mi país es más común tomarlo antes de comer el plato con la comida. Acá es opuesto", declaró Katie. Como conclusión, sentenció con una primicia: "También hay diferencias entre sabores argentinos y estadounidenses, pero eso será para otro video".

Repercusiones

El video de Katie acumula en TikTok casi 100 mil reproducciones y superó los 5 mil "Me Gusta". Los usuarios de la plataforma reaccionaron al video de diferentes maneras dejando cientos comentarios.

"¿Fue a Argentina? ¿no se habrá confundido?", "acá si el mozo está encima tuyo es incómodo, lo llamás cuándo lo necesitás", fueron algunos de los comentarios que recibió en español.

"Como moza, puedo afirmar que nos pagan mal, pero eso no es culpa del cliente. Por eso no espero propina, es un gesto de gratitud hacia nosotros", le dijo otra usuaria.

Y finalmente: "¡El café es después del postre! ¿Cómo vas a tomar café primero?".