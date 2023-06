VIDEO | Fuerte cruce entre Ulises Jaitt y Tatiana Schapiro: el hermano de Natacha abandonó el estudio

Es algo que no sucedía hace mucho tiempo y volvió a pasar recientemente. Un invitado no se ofendió y abandonó el estudio de televisión en pleno programa. Esta vez le tocó a Ulises Jaitt, hermano de Natacha Jaitt, la mediática que apareció muerta el 23 de febrero de 2019 en un salón de eventos en Benavídez,

Ulises Jaitt se quejó de la falta de empatía de los fiscales que no se acercaron a saludarlo cuando fue citado para ver el contenido de la tablet de su hermana y Tatiana Schapiro le recordó que él los había defenestrado tratándolos de corruptos por lo que era raro que ahora quisiera que lo saludaran de buena manera.

Ahí fue cuando el hermano de Natacha explotó y comenzó a agredir gratuitamente a la panelista hasta que ella decidió retirarse para que pudieran seguir con la entrevista.

Pero ante una nueva amenaza de Ulises, Maju Lozano decidió tomar el toro por las astas y le pidió que se retirara de una vez.

Abrieron el iPad de Natacha Jaitt: ¿cuándo se sabrá lo que contiene?

La tablet que pertenecía a Natacha Jaitt, la mediática que apareció muerta el 23 de febrero de 2019 en un salón de eventos en Benavídez, pudo ser abierta luego de que permaneciera bloqueada desde entonces y la información se espera si puede cambiar el rumbo del caos.

Para los fiscales a cargo de la investigación, Diego Callegari, Sebastián Fitipaldi y Cosme Iribarren, la muerte de la mediática fue "natural" por sobredosis.

Luego de varias pruebas hechas en la investigación, en marzo del 2020 la tablet se conectó al sistema UFED Premium, el cual arroja distintas claves en una frecuencia de 15 minutos, entre uno y otro intento, para poder dar con la indicada. Hasta el momento se habían hecho más de 100 mil intentos de los 999 mil posibles para poder abrirlos.

Esto quiere decir que si bien tarde o temprano la tablet iba a ser abierta, en los últimos días la Gendarmería incorporó una versión más actualizada del programa UFED Premium, el cual reducía el tiempo entre uno y otro intento. Esa nueva versión estimaba que a los 138 días o antes se podía hacer la apertura de la tablet lo que finalmente se pudo hacer hoy.

Abrieron el iPad de Natacha Jaitt: la Justicia espera que la causa cambie su rumbo

El 15 de junio a las 9 de la mañana en el edificio de Gendarmería, en Antartida Argentina 1480, se hará la extracción de la información. Para dicha audiencia, están convocadas las defensas de todos los investigados, la querella, los fiscales y peritos de parte.

Una vez hecha la extracción se va a evaluar la información, ya que es una de las últimas pruebas en la causa donde por ahora la principal hipótesis es la de una muerte a natural por sobredosis.

Jaitt denunció una presunta red de pedofilia, en la que también se vio involucrado el exganador de GH, Marcelo Corazza.

Natacha Jaitt había denunciado que existía una amplia red de pedofilia, que involucraba a mediáticos, políticos y otras reconocidas figuras. Casi un año antes de su muerte, la mediática publicó un tweet en el que parecía que sabía lo que iba a suceder meses después. "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit", escribió en su cuenta el 5 de abril de 2018.

"Cuiden a Marcelo Corazza": la advertencia del hermano de Natacha Jaitt

En medio del gran operativo que llevó a cabo la División de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad en San Fernando, que incluyó la detención del exganador y actual productor de Gran Hermano, Marcelo Corazza, el nombre de Natacha Jaitt comenzó a vincularse.

La novedad de ayer sorprendió al conocerse que Corazza habría contratado servicios de una banda que prostituía a menores y que operaba en CABA, Provincia de Buenos Aires y en la localidad de Oberá, en Misiones. En este contexto, este martes transcendió que la banda en cuestión era la misma que Natacha Jaitt denunció antes de su muerte. Sin embargo, su hermano Ulises desmintió el rumor.

"Por la pedofilia han matado a mi hermana. Eso es claro, que no le queden dudas a nadie. Y que lo cuiden a Marcelo Corazza, porque puede ser otro Natacha. Lo van a matar para que no dé muchas explicaciones sobre esta red de pedofilia", sostuvo en el programa de Chiche Gelblung. Y agregó: "Graben lo que digo hoy: ¡cuiden a Marcelo Corazza! La mafia te mata como quieren. A Natacha la mataron poniéndole droga en la bebida y en dos horas la liquidaron por ponerse a denunciar".

En esta línea, el hermano de la mediática recordó que Natacha nunca mencionó a Corazza al hablar de esta red de pedofilia. Al respecto, explicó: "Me sorprendí por la noticia como todo el mundo. Hay una lista adulterada donde lo pusieron. (...) No me voy a meter en ese terreno porque era una lucha de mi hermana. Ella perdió la vida por meterse en el mundo de la pedofilia que sabemos que es un negocio gigantesco lamentablemente".