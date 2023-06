Video viral: una joven que estudió 4 años una carrera que no existe

"Me faltaban días para recibirme" contó la joven usuaria de redes sociales en un video. ¿Por qué no pudo terminar la carrera que estaba estudiando?

TikTok e Instagram se llenaron de videos de personas contando anécdotas y relatos personales, algunos graciosos y otros dramáticos, bajo el título "Storytime" (tiempo de historias). Algunos de ellos se vuelven virales, como el de la joven mexicana que contó cómo le ocurrió estar 4 años estudiando una carrera de licenciatura que no existe.

Estos videos funcionan muy bien con el algoritmo de TikTok, ya que para conocer la historia completa, los usuarios tienen que quedarse varios minutos viendo el video. A veces, los tiktokers dividen los relatos en más de un video, y así logran más reproducciones y mayor tiempo de permanencia.

También suelen recibir muchos comentarios en estas entregas con historias, por eso esos videos los ayudan no solo a divertirse y a ayudar a otros usuarios, sino al verdadero objetivo que es volverse virales en redes sociales.

La siguiente es la historia de Halis Moreno y su desafortunada experiencia con los estudios superiores.

Estudió 4 años una carrera y no existe

Halis Montero, una joven mexicana, compartió un video en TikTok donde contó la trágica situación que vivió a tan solo 4 meses de recibirse de maestra en educación especial.

"Las autoridades gubernamentales me dijeron que ellos no estaban enterados que la escuela estaba ofreciendo esa licenciatura. Así que no había títulos", confesó resignada en su video.

Halis, quien estudió una licenciatura durante cuatro años, pagó y no obtuvo el título. Por eso, no quiso dejar pasar la oportunidad de contar su experiencia y advertir a los estudiantes que chequeen si su carrera está inscripta en la Dirección de Profesionales.

Halis puso en contexto a sus seguidores y detalló que en el 2018 le pidió ayuda a sus padres para poder estudiar. Ellos le dieron a elegir la carrera de maestra en educación especial o medicina y ella se inclinó por la primera opción.

A pesar de no saber muy bien de que se trataba, fue conociéndola y amándola en el transcurso de la cursada. "Es algo muy noble, di todo de mí", confesó la tiktoker.

Pero las malas noticias llegaron cuando a cuatro meses de recibirse, desde la escuela, le indicaron que debería validad dos semestres de inglés en tan solo dos semanas. "No está bien que le digas a tus alumnos: ‘tenés que dar estas materias que se me olvidó enseñarte’", se quejó.

Pero, como ninguno de sus compañeros se quejó, tuvo que hacerlo. Y a partir de ahí comenzaron a llegar las malas noticias. Desde su empleo le advirtieron que podría tener problemas con su título, teniendo en cuenta algunas irregularidades que notaron.

A raíz de esto, Halis avisó en su facultad, ellos le dijeron que lo iban a chequear, pero la respuesta no la dejó tranquila. Por lo que fue a la Dirección de Profesiones de México para preguntarles si efectivamente su escuela tenía su licenciatura registrada y la respuesta de las autoridades la dejó en shock.

"Me dijeron que no, no existía", confesó y detalló que la escuela donde ella estudiaba nunca se había registrado para poder brindar esa licenciatura y que la misma tuviera validez nacional. "Me tuvieron estudiando 4 años y no había títulos", agregó.

Desde la escuela quedaron en darle una respuesta en junio o julio de este año. A raíz de esto, la joven explicó que la carrera si existe en el país pero no en su estado "porque hay muchas irregularidades".