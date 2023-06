Cómo serían He-Man, Heidi y Meteoro si fueran reales, según la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial está cambiando la forma que tenemos de interactuar con la tecnología y muchos se animan a usarla para innovar de manera recreativa.

Gracias al Chat GPT y a Midjourney, por ejemplo, se pueden hacer consultas variadas o increíbles, que siempre tendrán una respuesta.

En esta oportunidad, una usuaria de Instagram utilizó esta herramienta para mostrar cómo se verían los icónicos dibujos de nuestra infancia si fueran reales y la respuesta se volvió viral.

Cómo serían He-Man, Heidy y Meteoro si fueran humanos

La instagramer Gabriela Castellanos, a través de su cuenta @gabycastellanos, pensó en utilizar la tecnología relacionándola con las series animadas de los años '80 y '90. Según reveló, a través de la aplicación Midjourney, se pudieron generar imágenes a partir de una descripción de texto, y le pidió que simule cómo se verían algunos de los protagonistas más populares de series animadas como Meteoro, He-Man y Heidi, entre otros.

He-Man recreado a través de la Inteligencia Artificial

"Les pido que viajen a su época de niños y adolescentes, porque los llevaré hasta allá para mostrarles estas selfies que jamás había visto. Cambié de temática, ya que todo el mundo replicó las anteriores, y como tenemos creatividad suficiente, vamos a recrear momentos jamás vistos en dibujos animados. Tocaremos aquellos tiempos cuando creíamos que lo que veíamos en la TV podía ser realidad (bueno, aún hay gente que cree que eso es posible", dijo Gabriela en la descripción del posteo.

Meteoro también estuvo entre los personajes representados

Como el funcionamiento de la herramienta tiene sus trucos, la influencer ingresó a la aplicación una descripción de los personajes de cada serie, a partir de las características que deberían tener según cómo fueron representados en su momento y, con esa información, creó las imágenes.

Heidy fue otro de los dibujos icónicos representados por Midjourney

El resultado que obtuvo en algunos casos dejó a sus seguidores sin palabras.

Si bien los personajes que más impactaron fueron He-Man, Heidi y Meteoro, también consultó por Los Picapiedras, Dragon Ball, Candy, Terry y muchos otros, que asombraron en su forma real.

Candy y Terry reales, según la Inteligencia Artificial

"No lo puedo creer, me dio mucha impresión", "Me gusta la estética y los colores, pero a la vez pensé que era muy real", "Parece que compartimos la mayoría de los recuerdos de infancia. Geniales todas", fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.