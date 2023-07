Usuaria de TikTok contó el motivo por el cual negaron en Argentina la visa para Estados Unidos

En el proceso para obtener la visa de turista para Estados Unidos, es clave la etapa de la entrevista personal en la embajada norteamericana. Las respuestas que da el aplicante pueden decidir su recibe o no el permiso para viajar.

Generalmente, las personas que asisten a la entrevista ya investigaron previamente qué necesitan llevar, qué preguntas les harán y cómo conviene responder. Pero a quienes van desprevenidos les puede esperar una rotunda negativa, y habrán entonces perdido el dinero invertido para obtener la visa.

Esta experiencia relató recientemente en un video de TikTok una usuaria argentina que suele dar consejos de viajes. Recordó el motivo económico por el cual a la persona que estaba antes que ella en la fila para las entrevistas en la embajada, le negaron la visa. Así, su video se volvió viral, tiene ya más de 35.000 reproducciones.

También comentó cuáles fueron las preguntas que tuvo que responder, y los principales detalles a tener en cuenta para pedir la visa.

Por qué le negaron la visa para Estados Unidos

La usuaria @shumiiviajes publicó un video en TikTok para compartir su experiencia al solicitar la visa para viajar a Estados Unidos. En su cuenta, se dedica a dar consejos para viajar, y en esta ocasión profundizó en el proceso de visado.

En su opinión, la parte más difícil es responder correctamente a las preguntas que hace el cónsul durante la entrevista, por eso mencionó cuáles le hicieron a ella y qué respondió. Si bien cada caso es diferente, a ella le preguntaron: cuál era el motivo de su viaje, con quién viajaba, si había visitado otros países, en qué trabajaba y cuál era su sueldo actual.

"Como yo había puesto en el formulario que viajaba sola, obviamente esa fue la respuesta. Si ustedes viajan con alguien, en el formulario deben poner esa información. También les dije todos los países a los que he ido, aunque de todas maneras ellos saben", compartió en declaraciones que relevó La Nación.

La joven dijo que después de que contestó cada una de las preguntas, le dieron la visa. No obstante, a la persona que pasó antes que ella no se la otorgaron, y los motivos estuvieron relacionados con la comprobación de los datos.

Al parecer, las respuestas de esa persona respecto de sus ingresos fueron difíciles de comprobar. "En caso de que sean monotributistas, lleven los últimos seis meses de facturación. En mi caso particular no me hicieron mostrar nada, pero a la chica que estaba antes que yo no le aprobaron la visa porque le preguntaron y no tenía cómo demostrar", detalló.

En consecuencia, la tiktoker instó a sus seguidores a siempre tener lo necesario para que su proceso de trámite de visa sea todo un éxito: "Les recomiendo que lleven una carpeta con toda la información que demuestre por qué no se quedarían en EE.UU.".

De hecho, luego la usuaria argentina hizo una segunda parte de su video de TikTok, profundizando sobre qué documentación llevar a la entrevista.

Por otro lado, afirmó que es importante hacer la solicitud lo más precisa posible: "Cuando llenen el formulario tengan a la mano todos sus datos, porque deben coincidir con los que dan al momento de la entrevista".

Los usuarios que reprodujeron la grabación reaccionaron y contaron sus experiencias durante las citas: "A mí solo me preguntaron a dónde iba, por qué, con quién y mi profesión. No lleve ningún papel"; "A mí, con 21 años, solo me preguntaron a qué quería ir y listo, aprobada"; "Me preguntó qué estudio, en qué trabajo, a dónde voy, con quién, si tengo propiedades, y de qué trabaja mi pareja", reaccionaron otros usuarios en la publicación.