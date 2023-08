Sandra Pitta, en defensa del CONICET: "Desde afuera, parece un antro de ñoquis pero no conocen cómo funciona"

La biotecnóloga Sandra Pitta se refirió al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, tras los dichos de Javier Milei sobre el organiso y señaló que "para afuera, el CONICET parece un antro de ñoquis kirchneristas", pero subrayó que los críticos del organismo científico, como el candidato presidencial Javier Milei, "no conocen muy bien cómo funciona el sistema".

"En los últimos cuatro años el CONICET apareció como si fuera un nido de ñoquis kirchneristas y lo que ocurrió es que se partidizó al organismo y se pensó que todos los investigadores éramos kirchneristas", sostuvo la científica.

En diálogo radial, la investigadora del CONICET señaló que la propuesta del líder libertario de eliminar el aporte estatal al sistema científico para que sea una cuestión impulsada exclusivamente por el mundo privado "es para su electorado, para sus votantes, es lo que les gusta escuchar".

"Para afuera parece un antro de ñoquis y no conocen muy bien cómo funciona el sistema, porque no se escuchaban voces disidentes", manifestó.

Al referirse a la movilización que realizaron miembros del CONICET en rechazo a los dichos de Milei, Pitta indicó que "muchos son extraordinarios científicos, pero se volvieron muy fanáticos: algunos porque realmente lo sienten así y otros por conveniencia, porque estar cerca del poder siempre ayuda".

Ante el debate, la biotecnóloga subrayó que el CONICET debería "fortalecer la interacción con el mundo privado".

Milei sostiene que el Conicet tiene muchos empleados para lo poco que genera.

"Destruir un sistema y no mejorarlo no es el camino, además es un sistema que podría ser muy provechoso para la Argentina en conocimiento y en productividad, si es bien encarado", concluyó.

Javier Milei: "El CONICET tiene 35.000 personas y la NASA, 17.000"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, defendió en la semana su polémica iniciativa de cerrar el CONICET en caso de llegar al Gobierno, al señalar que el organismo estatal tiene 35.000 empleados, mientras que la NASA estadounidense tiene 17.000, pero ambas entidades "no producen al mismo nivel".

De esta manera, el dirigente opositor redobló sus críticas al sistema actual de investigación con financiamiento público, que eliminaría al no contar en su eventual gestión con un Ministerio de Ciencia y Tecnología como el que existe actualmente, por lo cual fue cuestionado recientemente por parte de integrantes de ese sector.

El economista se expresó de esta manera al participar del programa A dos voces, por TN, ante la pregunta del periodista Marcelo Bonelli, quien le comentó que tiene un investigador que fue becario del CONICET y se fue del país por la falta de trabajo en la Argentina.

Ante esto, Milei remarcó que "el hecho de que las personas se vayan es consecuencia de la tragedia del país a la que nos trajeron los mismos de siempre" y señaló que "no hay oportunidad de empleo y el sector privado formal está clavado desde hace tiempo".

"Hoy el CONICET tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Entonces, el tema de la productividad es bastante importante, me parece que la Nasa produce un poquito más", argumentó.

Javier Milei, defendió en la semana su polémica iniciativa de cerrar el CONICET en caso de llegar al Gobierno

En este sentido, el líder de La Libertad Avanza insistió con que ambos organismos "no producen lo mismo", por lo que consideró que, "tal como existe hoy, hay que cerrarlo", aunque aclaró que eso "no quiere decir que no haya una secretaría que se ocupe de eso, pero se va a dedicar a ciencias duras".

"Esto de ponerse a investigar si las respuestas de Whatsapp...", cuestionó, a lo que se sumó al debate su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, también presente en la mesa, que agregó otros ejemplos como "el mesianismo de Star Wars, El Rey León, las letras de Ricardo Arjona".

