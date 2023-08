¿Invertir o mejor esperar?: qué conviene hacer ante una operación inmobiliaria tras el estallido del dólar

El sector inmobiliario transita semanas convulsionadas. La devaluación posterior a las PASO y la incertidumbre política enfrió aún más un mercado que ya llegaba resentido, mientras en el Congreso se debate una modificación de la cuestionada Ley de Alquileres.

Este contexto hace que tomar una decisión de inversión sea más complicado. ¿Es un buen momento para comprar un inmueble? O, ¿conviene esperar que se calmen las aguas luego de las elecciones primarias? ¿Qué puede pasar con los precios?

Esas son algunas preguntas que surgen si se analiza llevar a cabo una inversión inmobiliaria. Interrogantes que, de acuerdo a los expertos consultados por iProfesional, son muy difíciles de responder.

Es que, tal como señalan, los precios actuales pueden considerarse como una "oportunidad", pero la incertidumbre a futuro y lo que pueda suceder con el valor del dólar (en sus diferentes cotizaciones) también puede incidir a la hora de tomar una decisión. Una elección que, a fin de cuentas, dependerá de cada persona y sus posibilidades.

¿Conviene hoy invertir en un inmueble?

"Es imposible saber realmente si conviene o no invertir en un inmueble hoy en día", señaló a iProfesional Germán Gómez Picasso, especialista en el sector y uno de los directores de Reporte Inmobiliario, quien detalló: "Si me baso en los datos, en lo que viene pasando, se puede decir que tuvimos cuatro años de bajas y ya hace dos trimestres que los precios dejaron de bajar. Es decir que el mercado está dando por descontado, de alguna manera, que los precios podrían en el futuro volver a subir. Y, por otro lado, que habrían tocado un piso técnico. Pero tampoco se puede afirmar que después de las elecciones los precios vayan a subir".

La evolución que pueda tener el dólar en un futuro cercano, también juega un rol fundamental a la hora de pensar en si es o no un buen momento para invertir en un inmueble. "Los datos que tenemos, es que los precios dejaron de caer. Pero hay que ver qué pasará con el dólar, porque también hay que tener en cuenta que el dólar subió mucho en estas últimas semanas. Por lo que, si se queda en estos niveles es una cosa, y si sigue subiendo es otra. Con un dólar como el de hoy a fin de año, es una cosa. Con un dólar mucho más caro, es otra cosa. Pero nadie sabe qué puede pasar, es difícil imaginar lo que pueda ocurrir después de las elecciones", sostuvo Gómez Picasso.

Según especialistas, los precios de los inmuebles habrían tocado un "piso técnico"

Con estas salvedades, y a modo de conclusión, el experto de Reporte Inmobiliario concluyó: "Es imposible decir si conviene comprar ahora o esperar después de las elecciones. Lo que sí puedo decir es que es un buen momento para comprar. Porque los precios encontraron un piso y hay oferta para elegir. De hecho, el mejor producto hace seis meses que está desapareciendo. Porque el que compró en los últimos seis meses, compró al precio de hoy el mejor producto. Si tenés la decisión de comprar, tenés los dólares y necesitás la propiedad, si esperás corres el riesgo de comprar al mismo valor el m2, pero un producto de inferior calidad".

Consejos para invertir en el mercado inmobiliario

Para Daniel Bryn, director de Invertire Real Estate, "no es fácil" saber si es o no un buen momento para invertir en un inmueble. De todas formas, resaltó: "Mi consejo es que no hay mejor momento para invertir o para comprar un inmueble, que aquel momento donde nadie está comprando. Porque hoy, con esta situación, en donde hay expectativas cruzadas, incertidumbre, los desarrolladores no tienen tantas consultas. Por lo tanto, las pocas que llegan son bien atendidas. Y hoy son mucho más 'dialoguistas', en tratar de hacer una negociación que sea favorable para todos".

"Así es que, desde mi punto de vista, es un buen momento. Los precios se desaceleraron en la baja, pero no dejaron de bajar. Creo que, de acá a diciembre, en el corto plazo, hay incertidumbre. Pero en el mediano plazo la gente va a empezar a tomar decisiones. Viendo cómo se mueve el escenario político y si es que el dólar se queda tranquilo unas semanas en torno a los $700 o $750. La gente cuando ve que el dólar frena, empieza a tomar decisiones", resaltó Bryn.

"Y en el largo plazo, creo que el cambio de clima electoral va a ser bueno, porque termina un ciclo de cuatro años que realmente fue malo para el mercado inmobiliario. Y va a arrancar otro que, quizá no va a tener un cambio positivo muy rápido, pero creo que en el fondo va a ser un buen ciclo el que viene. Estas son, al menos, mis expectativas", agregó el especialista.

En ese contexto, a modo de consejo, Bryn sostuvo: "Así es que, si tenés que invertir, diría que es un buen momento para sentarse, charlar y hacer una oferta. Y otro consejo que doy a mis clientes inversores: si vos pensás que el metro cuadrado va a seguir bajando, ‘sentate’ en la oferta, hacé una oferta agresiva que contemple esa baja que vos pensás que puede llegar a haber. Si no te sentís cómodo con el precio del metro cuadrado que se ofrece hoy, porque puede llegar a bajar de acá a diciembre, ponele el precio que te parezca razonable".

Especialistas recomiendan, en caso de querer comprar un inmueble, hacer una "oferta agresiva"

Oportunidad de inversión y el rol de la Ley de Alquileres

Por su parte, según aseguró Mariano García Malbrán, presidente de CAMESI (Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios), "es el mejor momento para hacer una inversión inmobiliaria en Argentina". "Y lo que ocurrió luego de las PASO no va a modificar este escenario. Estamos en precios comparables con el año 2004, en un piso prácticamente histórico y, si bien puede llegar a bajar un 1% o un 2% más, ya estamos en un momento en que va a empezar a subir paulatinamente el valor de los inmuebles. Así que es el mejor momento para hacer una inversión inmobiliaria", resaltó Malbrán.

En ese contexto, el presidente de CAMESI se refirió al debate por la modificación de la Ley de Alquileres, que ya pasó por Diputados y debe ser tratado por Senadores. "Más de cinco millones de ciudadanos argentinos necesitan una solución habitacional y este cambio legislativo, si bien no brindará una recomposición inmediata en la oferta de inmuebles en alquiler permanente, esperemos que genere un interés de los propietarios para que nuevamente ingresen al mercado de locaciones residenciales permanentes", sostuvo.

De todas formas, remarcó que la modificación en la ley "no tendrá mayor influencia en el valor de los inmuebles, al menos de manera inmediata". "Quizás, en un plazo de seis meses a un año, puede haber alguna mejora. Pero la modificación no va a tener ninguna incidencia en el corto plazo", resaltó.

Por su parte, Bryn señaló que si la modificación de la ley "hace que el tiempo de contrato baje a dos años y el ajuste sea cada seis meses, va a ser positivo y quizá muchos propietarios, que tienen los departamentos vacíos, que tampoco pueden vender, vuelvan a ponerlos en alquiler". "Cualquier cambio que mejore estos aspectos, es bueno. Pero habrá que ver cómo lo toma el mercado", concluyó.