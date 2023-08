Reveló el outlet para comprar zapatillas baratas de primera marca para toda la familia y desde $3.600

Si bien el precio de la ropa y el calzado, en especial las zapatillas, está aumentando a medida que sube la inflación, en Buenos Aires se puede adquirir indumentaria a precios más accesibles a través de outlets. Los descuentos y las ofertas en los productos continúan siendo un imán de interés constante en estos lugares, en especial si nos referimos a primeras marcas.

En esa misma línea, una influencer especializada en rastrear descuentos y en proporcionar a sus seguidores estrategias para economizar, reveló cuál es outlet de marcas reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires en donde se pueden conseguir las mejores ofertas de zapatillas.

Un outlet con los mejores precios de zapatillas

"Encontramos los mejores precios de zapatillas para toda la familia desde $3.600", comienzan diciendo Agostina Napolia, la joven a cargo de la cuenta @mamaahorro en Instagram y Carola Barcía, al frente de @carolacuenta. Y agregan: "Ofertas que no vimos en ningún lado de marcas como Fila, Converse, Nike, Atomik, Mimo, Crocs y también muy buenas ofertas en indumentaria.

"En Atomik había zapatillas de chicos desde $6.000 y de hombre y mujer desde $8.000. Sobre esos precios, te podían aplicar hasta un 40% de descuento. Más zapatillas llevás, más descuentos tenés", cuentan las influencers.

"En Fila había una promo del segundo calzado con 40% de descuento, o sino el segundo al 30%. Esta promo era convinable con todas las zapatillas del local, de primera y segunda selección. Yo me llevé estas zapatillas a $9.000 y por el mismo precio había opciones de hombre. Se podían pagar en 3 cuotas sin interés", continúan.

"En Converse había oportunidades únicas. Estas zapatillas estaban $12.000 y había también botitas de adulto por $15.000. En Crocs, para chicos había de personajes: llevando dos te quedaban $4.200 y las clásicas, llevando dos a $6.200. Eran de segunda selección pero con mínimas fallas", relatan, y agregan: "En Mimo no me pude contener. Con la promo del 3x2, me llevé zapatillas por $3.600".

"Estamos en el Factory Parque Brown. De fondo te dejamos para que veas la cantidad de marcas y ofertas que hay y a muy buen precios. Muchos locales con 2x1", concluyen.

El Factory Parque Brown está ubicado en Av. Gral. Francisco Fernandez de la Cruz 4602 y está abierto todos los días de 10 a 22 horas.