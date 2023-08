Dady Brieva, sobre la crisis en la Argentina: "No me mueve la aguja, estoy bien económicamente"

El humorista Dady Brieva dejó frases polémicas respecto del contexto socioeconómico de Argentina tras ser entrevistado en un programa uruguayo. "Está complicado allá", le comentó el presentador de Algo Contigo, Luis Alberto Carballo. "Muy", le respondió el humorista, pero aclaró: "No me mueve la aguja a mí. Yo estoy bien; es literal, yo estoy bien económicamente".

Enseguida, el conductor le replicó: "Pero tenés un cincuenta por ciento de la Argentina empobrecido, pasando hambre". "Por eso te digo. Van a ir a elecciones, como van a ir ustedes el año que viene, y elegirán", le contestó Brieva.

Carballo se mantuvo en silencio, una ausencia de sonido que solo se vio interrumpida cuando el humorista volvió a hablar: "¿Y? ¿Qué querés que haga yo? No soy ministro de Economía". El presentador uruguayo le recordó que él tiene un programa, Peronismo para todos, que es político y al que asisten regularmente militantes.

"Porque vos me decís ‘yo estoy bien’, ¿y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien’", volvió a la carga el conductor del programa que se transmite por Canal 4 de Uruguay. A lo que Brieva le dijo: "Yo no sé lo que va a pasar, pasará lo que tenga que pasar. A mí no me puede reclamar nada la gente porque yo soy un cómico".

"¿Pero hay un mea culpa?", le preguntó Carballo. "Vos ¿qué querés que yo te diga? Querés que te diga que estoy arrepentido, que hago un mea culpa", le contestó el humorista y replicó, sobre su programa: "Es para los de caza y pesca. Peronismo para todos ¿para quién es?, para los peronistas…".

No es la primera vez que Brieva tiene manifestaciones que generan polémica a su alrededor. El domingo de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), durante la cobertura de C5N, donde trabaja, el humorista ingresó en el postsufragio. "Ya avisándole a la gente que el próximo domingo se va a llamar ‘Libertad para todos’ en vez de Peronismo para todos", fue lo primero que dijo en tono de broma tras el triunfo de Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA).

Kirchnerismo Puro: Dady Brieva en Uruguay humillado, ante el periodismo, responde desde la Soberbia, como todo un K. Mientras más de la mitad del País es Pobre y el te milita PERONISMO PARA TODOS, TE DICE: "YO ESTOY BIEN ECONÓMICAMENTE"

Otras polémicas de Dady Brieva en Uruguay

En el último programa de Polémica en el bar que se transmite en Uruguay, Patricia Madrid y Dady Brieva mantuvieron un cruce sobre el gobierno de Néstor Kirchner y el conflicto que se dio entre Uruguay y Argentina por las pasteras.

"Nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina Kirchner, ni de Néstor Kirchner, ni cómo bloquearon nuestras fronteras y cómo nos perjudicaron durante varios años, producto de que Uruguay quería desarrollarse económicamente poniendo una pastera acá. Entonces, la memoria es importante", señaló Madrid.

"¿Y les fue bien con la pastera?", le preguntó el humorista argentino.

"Y nosotros no nos vamos a olvidar de Cristina Kirtchner ....cómo nos perjudicaron..La memoria es importante..No es rencor!!" le dijo Patricia Madrid a Dady Brieva. También le aseguró que nos fue bien con las pasteras, "una decisión que tomamos los uruguayos!!", le aseguró…

"Sí, nos fue muy bien. De hecho, tenemos tres. Y nuestro PBI creció y nuestra industria forestal es puntal a nivel tecnológico y en materia medioambiental a nivel mundial", respondió la periodista.

Luego, Madrid hizo énfasis en que no se entienda que era un "rencor" hacia Argentina, pero que "como los argentinos no van a olvidar el gobierno de Margaret Thatcher, nosotros no nos vamos a olvidar del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner tomando la decisión del quiebre de las pasteras".

"Cuando va a prescribir eso yo te dije....y vos me dijiste", retrucó Dady Brieva cuando le recriminaron por lo de los puentes en la época de las pasteras.

En respuesta, el cómico cuestionó el rol de Uruguay durante la Guerra de Malvinas. "¿Cuándo va a prescribir todo ese tipo de cosas "yo te dije, vos me dijiste"? Porque ustedes le cargaron nafta a los aviones de Inglaterra que mataron a nuestros soldados. Yo no me olvido de eso", señaló.

Ante el cuestionamiento intervino Leonardo Borges, quien contestó: "Las personas que estaban en el gobierno cuando pasó eso, en dictadura, no están hoy en día. Cristina está hoy en el gobierno argentino".

Y luego, acotó, tras la derrota de Unión por la Patria: "Nos dijeron [por los directivos del canal]: nada de cara de culo, a ponerse a contar chistes. Así que ahora, vamos a fingir demencia", expresó.