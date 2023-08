Murió Silvina Luna: uno por uno, los pacientes que denunciaron a Aníbal Lotocki por mala praxis

La modelo y actriz Silvina Luna, de 43 años, falleció este jueves como consecuencia del cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda, originado por un tratamiento estético que le practicó el médico Aníbal Lotocki, en el 2011.

Luna estaba internada en el Hospital Italiano desde junio. Su abogado, Fernando Burlando, había asegurado que la modelo "realmente luchando por su vida, por su recuperación". Está siendo una lucha incansable. Y estas cosas hacen que no se sepa qué puede pasar", dijo el letrado en Poco Correctos, por El Trece.

Además de Silvina Luna, ¿a quién perjudicó Aníbal Lotocki?

Aníbal Lotocki es conocido en el ámbito mediático por provocar decenas de secuelas en sus pacientes, al inyectar distintas sustancias en el cuerpo de sus -ahora- víctimas con el fin de brindarles modificaciones estéticas en el rostro u otras partes del cuerpo.

Lo cierto es que Silvina Luna no fue la única que pasó por el quirófano de Lotocki y salió más que perjudicada.

Mariano Caprarola

La trágica noticia de Silvina Luna llega 14 días después de la muerte de Mariano Caprarola, otro paciente de Lotocki. El panelista de "La Jaula de la Moda", de 48 años, también fue operado por el médico (que se jacta de ser ciruja estético) en 2010 y desarrolló una insuficiencia renal a causa de una mala praxis en esa intervención quirúrgica.

Sobre Lotocki, Caprarola había sido contundente: "No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo", afirmó y añadió: "No lo puedo nombrar. Cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma tan grande... Fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía".

Pamela Sosa

Fue pareja de Lotocki entre 2006 y 2014. Pese a que defendió al médico en varias ocasiones, finalmente le inició acciones legales en 2015, ya que -según la modelo- sus procedimientos estéticos le habrían provocado diabetes y granulomas. Se convirtió así en una de las denunciantes famosas de Lotocki. Junto a Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna, Sosa llevó al profesional a la Justicia.

Gabriela Trenchi

Trenchi también denunció a Lotocki por la errónea aplicación de metacrilato, la cual también le provocó severos daños renales. "Yo tengo estudios hechos en el Hospital Italiano y en la clínica Favaloro donde los mismos médicos me dicen que da miedo lo que ven, que es una bomba de tiempo. Me dicen: ‘que Dios te ilumine hasta cuando puedas vivir porque ese material no se puede sacar’. Y resulta que yo ese material no se lo pedí", había señalado en febrero de 2022. Y agregó: "Él no me dio el alta, me lo dio una enfermera a las dos horas de haberme operado, descompuesta. Después lo llamé miles de veces porque vomitaba, me descompensaba, me tenía que poner pañales de todo el drenaje y la sangre que me salía y me decía que tome esto y lo otro. Él no me vio nunca más […] El material hizo una ebullición en mi cuerpo y quedé descompensada, en terapia intermedia".

Stefanía Xipolitakis

La vedette se expresó días antes de la muerte de Silvina Luna, aunque no contó demasiados detalles. "Es un tema muy delicado y obvio que me compete a mí", dijo. Sin embargo, expresó que "a cualquiera de las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo". Y concluyó: "Pasé muchos años de terapia para poder hablar de esto y, para que no me haga peor de lo que una ya lo lleva, lo expreso por acá. Para poder cuidar mi psiquis y poder seguir con mi alegría y mi música en mis momentos lindos, en donde fluye mi energía".

Cristian Zárate

Fue el primer paciente de Lotocki fallecido. Perdió la vida en abril de 2021, a los 50 años, y era empresario de la construcción. Zárate contactó a Lotocki con el fin de extraerse un leve exceso de grasa a través de una dermolipectomía. En ese momento, el médico se comprometió a quitarle una hernia abdominal en el mismo procedimiento, pero perdió mucha sangre. A la medianoche se descompensó y fue asistido por el personal de la clínica, que procedió a sedarlo e intubarlo. Lotocki llegó una hora después y cuando le realizaba un examen clínico, Zárate sufrió un paro cardíaco.

Fran Mariano

El exparticipante de "Cuestión de Peso" había acordado con Lotocki acceder a una cirugía estética a cambio de nombrarlo en los medios (canje), aunque no pudo operarse mientras participaba del programa de El Trece, Mariano volvió a contactarlo tiempo después. "Vuelvo con él, siempre creyendo que era cirujano plástico y de los mejores. Le pedí que me retoque la nariz y el mentón. Me empezó a tocar la cara y me medía; me ofreció ponerme pómulos. Me propuso inyectarme agua fisiológica para probar si me gustaba y cuando me vi le dije que no me lo haga", relató. Y profundizó: "Tenía toda la cara nueva; cuando lo cuento me pone la piel de gallina. Cuando le dije que no era lo que quería, me consoló y me dijo que no pasaba nada, que me iba a deshinchar. Fue muy convincente. Decidió sobre mi cuerpo sin mi consentimiento. Él me tenía atrapado, era un encantador de serpientes".

Virginia Gallardo

En el caso de la panelista de Nosotros a la Mañana, en 2008 accedió al servicio ofrecido por Lotocki para el levantamiento de glúteos. Al respecto, recordó: "Es un producto que es como una goma, como más líquido, como un pegamento. Lo vi. Él ponía en un bowl un polvito y un líquido, lo vi. Vos estás consciente, son diez minutos, dos inyecciones con anestesia local. Va una inyección en cada glúteo", detalló y explicó que ese producto produce inflamación y luego se endurece como un "cemento". Según sus palabras, es esto lo que produce daños severos en la salud. En su caso es "un dolor constante en la zona intervenida".

Desde entonces, Virginia busca cómo revertirlo y no encontró una solución efectiva para terminar con su padecimiento. "Si quisiera sacármelo me tienen que abrir de lado a lado y rebanar el músculo. En mi caso, no migró. Yo hago actividad, y con el músculo genero elasticidad y produce cien veces más dolor. Cuanto más entreno, más duele", explicó.