En plena crisis de seguridad, el ministro porteño del área viajó a EE.UU. y asistió al torneo de tenis US Open

Eugenio Burzaco, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, regresará este viernes de su viaje oficial a los Estados Unidos. Durante su estancia en dicho país, se mencionó que habría mantenido reuniones con el FBI y la OEA.

El funcionario emprendió su visita a los Estados Unidos poco después de la derrota electoral de Horacio Rodríguez Larreta, mientras la tensión a raíz de saqueos en diferentes lugares del país todavía estaba presente.

Pero eso no es todo: este viernes se produjo el crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, quien fue asesinado de una puñalada en el corazón en Palermo en medio de un robo, lo que conmocionó a la sociedad y los reflectores de la política apuntaron nuevamente contra Burzaco.

En este contexto, uno de los momentos más notorios de su visita fue capturado en imágenes difundidas en redes sociales, en las cuales se le observa asistiendo al US Open, un torneo de tenis celebrado en ese país, donde iba a presenciar al jugador argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Malestar por el viaje del ministro Burzaco

Dentro del Gobierno porteño, la actitud de Burzaco generó cierto malestar. Vale la pena señalar que asumió su cargo hace apenas cinco meses, tomando el relevo de Marcelo D'Alessandro, quien dejó su puesto después de que se difundieran conversaciones supuestamente hackeadas y que posteriormente la Justicia consideró que podrían haber sido manipuladas.

Miembros de la oposición en la Ciudad también cuestionaron a Burzaco. Leandro Santoro, el candidato a jefe de Gobierno por Unión Por la Patria, expresó su descontento por el viaje del ministro al extranjero. En redes sociales, declaró: "El ministro de seguridad porteño está de vacaciones en EEUU viendo tenis!!! Esto sucede porque se saben impunes. Están convencidos que estas actitudes no tienen costo político, pero el 22 de octubre se les termina".

En su campaña, Rodríguez Larreta hizo hincapié en la seguridad como uno de los pilares de la Ciudad. Durante el mandato de D'Alessandro, el Gobierno porteño sostenía que los indicadores de seguridad mostraban resultados positivos.

El viaje de Burzaco ha generado molestias dentro del Gobierno local, tanto por su timing en medio de ciertos eventos como por la divulgación de imágenes relacionadas con el US Open. Además, se mencionó que la agenda exacta de sus actividades en los Estados Unidos no fue claramente comunicada. Hasta el momento, no se dieron a conocer oficialmente las actividades realizadas por el ministro durante su viaje.