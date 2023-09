Argentino quiso pagar con 100 dólares "cara chica" en Estados Unidos y esto fue lo que pasó

Un argentino vivió un incómodo momento cuando quiso pagar en un comercio con un billete de 100 dólares de los denominados cara chica. El joven había comprado en un local de Estados Unidos y al llegar el momento de pagar

Luego de esta experiencia negativa, decidió subir un video a TikTok para alertar a las personas sobre lo que le sucedió.

El usuario Tony contó en su cuenta de Instagram @tonycoast relató: "Acabamo de salir de Roos y di uno de los billetes viejos de 100 dólares. El cajero le pasó una lapicera, lo miró 50 veces y casi no me lo acepta. Ojo con eso".

"En varios lugares de Estados Unidos no te aceptan su propio billete. El tipo me dijo que nunca había visto un billete tan viejo y en realidad no era tan viejo. Es de 1995. Para que lo tengan en cuenta", enfatizó.

Además, dio otro consejo en la descripción del posteo. Allí detalló que no deberían existir estos inconvenientes: "Tengan en cuenta que en Estados Unidos se los tienen que aceptar. En caso de que un empleado no se los quiera tomar, pidan amablemente hablar con un mánager para decirle que es un billete de curso legal. Tengan en cuenta que es MUY RARO ver este tipo de billetes que en Argentina abundan a lo loco".

ACLARACION: Estuve haciendo compras en Ross y pague con un billete de 100 usd de cara chica (emitido en 1995) y me tuvieron aproximadamente 5 minutos revisandolo y casi no me lo aceptan, a pesar de ser de curso legal. Tengan en cuenta que en USA, SI O SI se los tienen que aceptar, en caso de que un empleado no se los quiera tomar pidan amablemente hablar con un manager para decirle que es un billete de curso legal. Tengan en cuenta que es MUY RARO ver este tipo de billetes que en Argentina abundan a lo loco!

Para finalizar, varios seguidores de Tony dieron a conocer su opinión sobre el tema: "Vivo hace dos años acá y el problema es que hay muuuuuuy pocos de esos. Es más, hay jóvenes que no los conocen", dijo uno de sus seguidores.

"Yo en un MC me atendieron unos pibitos y no me lo cambiaron porque era viejo. Y en una pizzería ni los revisaron. Lo agarraron de una", dijo otro.