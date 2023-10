¿Cómo recuperar mi plata de Mercado Pago si me estafaron?

Las billeteras virtuales y homebanking son uno de los blancos para los robos y estafas de los ciberdelincuentes. Ante la posibilidad de que esto ocurra, mucha gente se pregunta cómo recuperar la plata de Mercado Pago.

Cada vez más delincuentes aprovechan la digitalización del dinero para estafar usuarios de aplicaciones como Mercado Pago. Existen diferentes formas que se volvieron populares para robar dinero, entre ellas, hacerse pasar por empleados de la empresa, o luego de robar un teléfono, pedir dinero prestado a familiares o conocidos.

¿Cómo hacer si te estafaron por Mercado Pago?

Como mencionamos, hay diferentes formas por las cuales te pueden estafar por Mercado Pago. Algunas de ellas pueden ser, robarte el celular o estafa por phishing, es decir, los delincuentes se hacen pasar por empleados de la empresa.

Por otro lado, muchos ciberdelincuentes aprovechan la aplicación de Mercado Libre para estafar a los usuarios, sean compradores o vendedores de productos a través de la plataforma.

En caso de robo o pérdida del teléfono hay que reportarlo en Mercado Libre

Si bien los ataques o estafas pueden realizarse de diferentes formas, lo que primero se debe hacer es reportar el problema a Mercado Pago para que bloqueen y controlen las cuentas. El usuario estafado debe contactarse con el área de atención al cliente o defensa al consumidor.

En caso de robo o pérdida del teléfono, el usuario tiene que reportarlo para que desde Mercado Pago cierren sesión y eliminen todos los dispositivos vinculados con la cuenta. Por otro lado, si se sospecha que alguien está usando la cuenta o sufriste un robo en ella, hay que reportar el robo para que la empresa pueda tomar las medidas de seguridad y analizar lo sucedido.

¿Cómo recuperar una transferencia si me estafaron?

Es posible que en algún momento de la estafa, los ciberdelincuentes te engañen y te lleven a transferir dinero a otra cuenta de Mercado Pago, otra billetera virtual o una cuenta bancaria.

Si luego de transferir dinero a otra cuenta de Mercado Pago reconocés un error en la operación, o reconociste que se trataba de una estafa, podés solicitar la devolución del dinero. Se debe ingresar a la aplicación y dirigirse a la sección "Actividad".

Dentro de la sección se reflejarán todos tus movimientos recientes, buscar la transferencia que quieras reclamar y entrar al detalle de la operación. Hacer click en el botón "Pedir devolución".

Si bien desde la aplicación se puede pedir la devolución del dinero, la decisión de devolver o no el importe es del usuario receptor, ya que desde Mercado Pago no pueden hacer ese tipo de devoluciones.

Las transferencias son inmediatas y no pueden anularse

En caso de reconocer que se trató de una estafa, el usuario se debe contactar con Atención al Cliente y explicar la situación. Desde Mercado Pago, bloquearán las cuentas implicadas en la estafa y evaluarán los movimientos realizados. Si se comprueba que hubo movimientos extraños, es posible que puedan devolver el dinero.

Sin embargo, lo que suele suceder, es que los delincuentes al recibir el dinero de la transferencia sacan la plata de la cuenta, para que no queden registros de lo ocurrido. De esta manera, Mercado Pago no puede comprobar la estafa y no devolverá el dinero al usuario.

El dinero en las transferencias se envía de forma inmediata, por esta razón, no es posible anular o revertir una transferencia ya realizada.

La devolución del dinero es decisión del receptor, porque debido a la resolución A7153 de las Normas del Sistema Nacional de Pagos y Transferencias, la empresa no puede anular o devolver dinero de transferencias hechas.

¿Cómo hacer que Mercado Pago me devuelva el dinero?

Según del tipo de estafa que se realice, Mercado Pago devolverá o no el dinero. Esto se debe a que desde la empresa, tienen que poder verificar y comprobar que efectivamente se llevó a cabo un robo.

Comprobar estafas en este tipo de aplicaciones suele ser difícil ya que los delincuentes realizan las estafas con velocidad y quitan el dinero de las cuentas al instante. De esta forma, Mercado Pago en muchas ocasiones no puede hacerse cargo del robo.

¿Cómo evitar estafas en Mercado Pago?

Es importante que las personas que sufran de un robo o una estafa reporten los sucedido, para que Mercado Pago pueda bloquear la cuenta y analizar los movimientos realizados.

Cómo evitar las estafas y robos por Mercado Pago

Algunas de las recomendaciones para no caer en estafas ni robos mediante Mercado Pago son: