El insólito pedido que Cositorto le hizo desde la cárcel a Javier Milei: qué dijo su abogado

Aún Javier Milei no asumió como presidente de Argentina, pero los reclamos o pedidos le llegan de manera constante. En medio de los anuncios de marchas en su contra, este lunes se conoció el inusual pedido que Leonardo Cositorto, creador de Generación Zoe y detenido, le hizo abiertamente al libertario.

Cositorto está detenido en Córdoba acusado de estafar a miles de personas, pero lo cierto es que aún no hay condena firme. Hace casi dos años que está en la cárcel de Bower con prisión preventiva.

Qué le pidió Cositorto a Milei

El creador de Generación Zoe sin vueltas le pidió al presidente electo que le conceda un indulto. En diálogo con Radio El Mundo, el acusado le dejó un mensaje al líder de La Libertad Avanza: "Te pido que tengas la amabilidad de concederme un indulto".

Y remarcó que es inocente: "Macri en el año 2017 le cedió a estos personajes, que son fiscales de instrucción, el poder de detener gente y pueden pedir otros seis meses si lo consideran. Eso es una pena anticipada. No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito".

Desde la cárcel, aseguró que si Milei hace caso a su pedido, se ofrece a trabajar ad honorem en el área que este crea conveniente. Al mismo tiempo, aseguró: "Y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar".

Pero pese a este pedido, su abogado, Guillermo Dragotto, señaló que no es posible de aplicar porque el presidente de la Nación solo tiene la facultad de indultar a personas condenadas por causas federales, no a alguien con prisión preventiva.

Actualmente, hay 8 expedientes abiertos en su contra en Argentina.

"Por el momento, el indulto no es un pedido formal, porque procesalmente no corresponde, es una queja a la prisión preventiva excesiva, no solo de él, sino de muchas personas en Córdoba", explicó el letrado en radio Mitre.

De qué se lo acusa a Cositorto

El responsable y CEO de Generación Zoe fue detenido acusado de estafar a miles de personas de Argentina, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, entre otros países.

Vale aclarar que por el momento hay ocho expedientes abiertos el país por la sospecha de estafa y asociación ilícita con los miles de dólares que recaudó al aprovecharse de personas que se sumaban a Generación Zoe.

Cómo fue la estafa de Leonardo Cositorto y Generación Zoe