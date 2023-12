Este emprendedor arrancó teniendo que alquilar una cámara y hoy tiene un negocio que mueve millones

Enchulame la Cámara es un sitio especializado en alquiler de equipos de filmación, fotografía, iluminación y sonido que supo aprovechar el auge de la industria de creadores de contenido, directores de videoclips, estudiantes de cine, fotógrafos de eventos y agencias de publicidad que necesitan alquilar equipamiento de alta gama para filmar sus videos o sacar sus fotos para sus negocios o proyectos

"Enchulame se fundó en 2018 en un local muy chiquitito y alejado, en el barrio de Floresta", cuenta Julián Mizrahi, fundador y CEO de Enchulame la Cámara, a iProfesional. "Estaba en un segundo piso y había que subir todos los equipos por escalera, y en los veranos día por medio se cortaba la luz", relata.

En 2019 esta casa pionera en el servicio se mudó a Villa Urquiza, esta vez en un sexto piso, y finalmente en 2020 llegó a Palermo. "Apenas nos mudamos cayó la pandemia", recuerda. "La fundamos con Nacho Montorfano, un amigo de mi trabajo anterior, el cual se retiró cuando el proyecto empezó a crecer", cuenta.

Los principales obstáculos del negocio

Según Mizrahi, el principal obstáculo que siempre tuvo el rubro "fueron las trabas para importar y comprar los equipos que alquilamos, los cuales mayoritariamente provienen del exterior del país".

Otro factor, sigue, que complejiza el crecimiento "es el creciente aumento del dólar y la complicación para empatar precios de alquiler con un retorno de inversión lógico del equipo. Cada aumento de dólar equivale a suba de precio del equipo, ya que nosotros cobramos el alquiler en pesos. No nos es posible ajustar valores a razón de la suba del dólar, porque para la clientela sería imposible de pagar. Por ende, cada vez que sube el dólar, significa que estamos más lejos en cantidad de alquileres de recuperar la inversión del equipo", explica. Por último, el principal riesgo al que están expuestos es al robo y rotura de equipos costosos y de difícil reposición.

"Arrancamos con una cámara que yo tenía para hacer mis trabajos de filmación, por aproximadamente u$s3.000", recuerda el fundador. "Cuando el negocio empezó a crecer esa cámara se terminó usando solo para alquilar, y con la ganancia de sus alquileres se compró la segunda, tercera y cuarta cámara. Siempre crecimos con capital propio", agrega.

Un negocio que se subió al auge de la industria audiovisual

Hoy Enchulame tiene tres locales y realiza más de 1.300 alquileres mensuales. Actualmente funciona como una empresa proveedora de diversos servicios dentro del sector audiovisual: alquiler de equipos de filmación, iluminación y sonido; broker de seguros para la industria audiovisual; alquiler de estudios equipados para filmación y fotografía; y service integral de equipos de filmación y fotografía.

La empresa trabaja con equipamiento de alta gama. Abastecen producciones medianas de videoclips, comerciales, videos corporativos, trabajos estudiantiles y eventos. El target de cliente ideal es aquel realizador independiente de entre 20 y 40 años, el cual es contratado para realizar un trabajo audiovisual, y no tiene u$s14.000 para comprar los equipos que el trabajo requiere y probablemente va a utilizarlos una vez sola, con lo cual le es más negocio pagar $50.000 y al día siguiente devolver los equipos, y olvidarse así del desgaste, rotura, o devaluación de los mismos.

Hoy, tiene un promedio de 80 alquileres diarios, llegando a picos de 120 los fines de semana. Los sábados, el local tiene una fila de 40 personas. En 2022 la empresa creció más de un 40% y parte de las ganancias se usaron para agrandar y mejorar el portfolio de productos, comprando más de 150 lentes y 100 cámaras nuevas en un solo año. La empresa también funciona como administradora de equipos de terceros, que los dejan para trabajar y ser alquilados.

Tiene planificado cerrar el año en $300 millones, proveniente un 80% del segmento alquiler, y el 20% restante de las otras unidades de negocio como seguros, service y estudio. De esa facturación, un 68% proviene del local matriz situado en Buenos Aires, y el restante 32% de los locales de Córdoba y La Plata.

"El rubro audiovisual se encuentra en plena expansión, con el auge de las redes sociales, cada día aparecen y se forman nuevos filmmakers, fotógrafos, creadores de contenido", cuenta Julián. "Cada vez abren más carreras audiovisuales en Argentina y cada año se superan las marcas en alumnos que el año anterior".

Sumado a ello, las nuevas marcas y negocios cada vez consideran más necesaria la presencia en redes sociales con material audiovisual de alta calidad. "Hoy en día, el que no está en las redes no existe, por ende, no vende", sentencia el vocero. "A diferencia de años anteriores, hoy las empresas, artistas musicales y organizaciones gubernamentales saben y entienden el concepto, destinando de esta manera cada vez más presupuesto a producciones visuales y audiovisuales".

En un contexto así, las empresas de alquiler de equipamiento audiovisual son los principales aliados estratégicos de los productores de contenido, suministrándoles el material necesario para que cada vez logren una mayor calidad de producción. "Nuestro negocio crece a la par que ellos crecen y se profesionaliza nuestra clientela", asegura.

Apostar al crecimiento y expansión del negocio

A futuro, Mizrahi ve un crecimiento muy interesante en las capitales provinciales del interior del país. "Este es un negocio que puede funcionar en cualquier ciudad que tenga más de 300.000 habitantes. Hay un vacío en lo que se refiere a oferta de alquiler de insumos audiovisuales en el interior, y hay una alta demanda", informa. "Para 2024 y 2025 nuestra apuesta es cubrir más de 10 ciudades de Argentina, para posteriormente desembarcar en el exterior".

Para 2024 planifica abrir tres locales: Mendoza (que ya está en obra), Tucumán y Salta, Santa Fe o Mar del Plata. "Aún estamos estudiando la mejor locación", dice. En ese sentido, actualmente se encuentran en la búsqueda de inversores para comenzar a trabajar con capital de terceros y hacer exponencial su expansión por el país y el exterior.

"Estamos trabajando para abrir locales en España y México con socios locales y con socios argentinos inversores", anticipa también. "A su vez, diseñando un sistema de transporte propio para brindarle un servicio completo a nuestros clientes que alquilan grandes cantidades de equipos, y estamos planificando la obra de una sala de streaming completamente equipada para poder poner en alquiler, en cada una de las sucursales".

A largo plazo Enchulame planifica incursionar en otros rubros del renting, como alquiler de maquinaria para obra, alquiler de elementos e insumos para fiestas, y alquiler de automóviles, entre otros. "Queremos convertirnos en un referente global en materia de alquiler multirubro", dice su CEO para concluir.