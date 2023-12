Dónde ver Muchachos, la película de la gente

A casi un año de uno de los días más felices de muchos argentinos, la consagración de la Selección Argentina como campeones del mundo, se estrenó "Muchachos" la película que revive el mes del mundial.

"Muchachos: la película de la gente", producción de Pampa Films, se estrenó el jueves 7 de diciembre en todo el país.

Muchachos: la película de la gente

La película dirigida por Jesús Braceras es toda una experiencia cinematográfica. El film tiene un formato de cuento, escrito por Hernán Casciari y narrado por el actor Guillermo Francella.

Los protagonistas de la película Muchachos son los hinchas argentinos. Con el fin hacer una película por, para y con la gente, los fanáticos son las verdaderas estrellas del relato. Para ello, recopilaron una enorme cantidad de videos de hinchas en todas partes del mundo.

Muchachos pone como protagonistas a los hinchas argentinos

Desde fanáticos dentro de los estadios en Qatar hasta en plazas argentinas. Adicionalmente, aparecen muchos influencers y personas reconocidas del medio, tanto los que estuvieron presentes en los partidos como algunos que cubrían el evento desde programas de televisión o en redes sociales.

La producción tiene el objetivo de que todos los fanáticos recuerden las sensaciones que vivieron durante todos los partidos de la Selección Argentina en Qatar. Además de los videos que obtuvieron de hinchas, se pueden ver imágenes exclusivas tomadas con drones de los festejos y del día que llegaron los jugadores al país.

La narración de Guillermo Francella le da un valor agregado por la emoción que transmite y la sensación de que es un conocido contando una historia increíble de una manera apasionante.

En el trailer se puede escuchar un fragmento de la introducción de la película que relata el actor "No teníamos idea de que podía pasar algo así. No hay precedentes en el mundo. Dicen que en la India que por cuestiones místicas a veces salen 3 o 4 millones de personas a la calle, pero por tema religioso, por un deporte ¡nunca! Fue tan raro todo, parecía una película, pero no fue una película."

Por el momento Muchachos se puede ver en cines. Sin embargo, dado que Star es la productora encargada de su distribución, es posible que luego la película se pueda ver en la plataforma Star+. Aún no hay una fecha confirmada para su estreno en el servicio de streaming, pero podría ser durante los primeros meses de 2024.

Elijo creer, la película de la AFA

La AFA estrenó su documental oficial sobre el mundial

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) también estrenó su película en cines el jueves 7 de diciembre. Elijo creer consiste en un documental que relata el camino y el transcurso del mundial desde la experiencia de la Selección Argentina.

Elijo creer fue dirigida por Gonzalo Arias y una producción del Grupo Octubre, GM, Tronito y FilmSuez y Digicine está a cargo de la distribución.

El documental cuenta con testimonios exclusivos de los jugadores y del cuerpo técnico. Algunos de los jugadores que se hacen presentes son Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Este es uno de los momentos más esperados de la película, donde los fanáticos pueden escuchar en primera persona el relato y las sensaciones de los jugadores.

Elijo creer contiene videos e imágenes exclusivas de la intimidad del equipo durante todo el mes en Qatar, especialmente del festejo luego de la final.

Al igual que Muchachos, el documental tiene un narrador y se trata del actor argentino Ricardo Darín. Una de las frases que se destaca y emociona a los espectadores en el adelanto de la película es "Hubo un día, en el que todos los argentinos fuimos felices al mismo tiempo".

¿Cuál ver Muchachos o Elijo creer?

Muchachos y Elijo creer son películas que todos los fanáticos del fútbol argentino deben ver

Muchachos y Elijo creer son dos películas completamente diferentes por lo que no es necesario elegir una por sobre la otra. Ambas son proyectos que todos los fanáticos del fútbol y de la selección disfrutarán.

Muchachos, desde el lado de la gente hace que el espectador se sienta parte del mundial y con un rol protagónico en la película. Momentos con cierto humor y complicidad en la que muchos argentinos se pueden sentir identificados.

Por otro lado, Elijo creer con un formato de documental expone a la selección y permite a los fanáticos conocer cómo lo vivieron ellos. Con testimonios e imágenes de la intimidad, podemos ver el lado del futbol que no se suele mostrar.

Las dos películas emocionarán a los argentinos y pasarán a la historia como relatos de un increíble mes que todos disfrutamos.