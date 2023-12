Scaloni tomó una decisión que sembró optimismo en la Selección argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habría tomado la decisión de viajar a la ciudad de Miami para presenciar el sorteo de la Copa América, certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos el próximo año y esta noticia, si bien no confirma su permanencia en el cargo, fue tomada con mucho optimismo tanto en el resto del cuerpo técnico como en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El sorteo se realizará el próximo jueves 7 de diciembre y en la AFA ven este gesto del técnico como un indicio de continuidad de uno de los ciclos más brillantes del conjunto nacional y que su futuro al mando del equipo parecería encaminarse luego de poner en duda su continuidad.

Scaloni confirmó que asistirá al sorteo de la Copa América

En los últimos días, había trascendido que al sorteo iría el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia y el preparador físico Luis Martín porque el entrenador se iba a quedar en España mientras seguía pensando la decisión que tomaría acerca de su futuro.

Ahora estarán los tres y se descuenta que se dará la charla con Tapia para tratar de acercar posiciones y garantizar la continuidad de Scaloni al menos hasta que culmine la Copa América, aunque su contrato finaliza recién después del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos de 2026.

El técnico viajará desde España a los Estados Unidos con su familia, lo que en principio aparece como un buen indicio tras sus dichos tras la victoria en Brasil y habría sido el propio Scaloni quien le habría avisado al personal de selecciones de AFA que la semana que viene viajará a Florida.

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni.

Scaloni puso en duda su continudad tras la victoria frente a Brasil

El entrenador de la Selección argentina sembró dudas sobre su futuro en el cargo luego de la histórica victoria sobre Brasil en el estadio Maracaná por las Eliminatorias Sudamericanas al afirmar que necesita pensar qué será de su futuro debido a que "la vara está muy alta".

"Ahora toca parar la pelota y ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón de cosas a todo el cuerpo técnico y necesito pensar qué voy a hacer", expresó Scaloni en la conferencia de prensa que brindó tras el mencionado encuentro.

Asimismo, expresó: "No es un adiós, pero necesito pensar porque la vara está muy alta. Está complicado seguir y seguir ganando. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Ya se lo comunicaré al presidente (de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia) y a los chicos".

¿Por qué Scaloni puso en duda su permancia en la Selección argentina?

Algunos de los motivos que habrían generado que Scaloni ponga en duda su continuidad serían que la renovación de su contrato, el cuál se extendió hasta fines del Mundial de 2026, no fue sencilla, generó desgaste e, incluso, antes de Qatar 2022 no llegaron con los números acordados y se especuló con una posible salida del técnico, algo que finalmente no ocurrió.

Lionel Messi y Lionel Scaloni.

El desgaste en la relación con los dirigentes, por distintas cuestiones comenzó con lo antes mencionado de la extensión del vínculo y luego siguieron aspectos de la logística del día a día, mientras que además habría influido la programación de partidos amistosos con rivales que para él no aportaban demasiado y algún retraso en el pago de premios por ganar la Copa del Mundo, que no fue determinante, pero sí sumó al malestar.

Scaloni se encuentra entre los cinco mejores técnicos del equipo nacional de la historia por la cantidad de puntos ganados, el porcentaje de efectividad y la cantidad de títulos conseguidos durante su mandato. Dentro de las tres variables, en relación a los títulos, se contabilizan tres coronaciones en el haber del entrenador que asumió el puesto en 2018: la primera llegó a mediados de 2021, después de tres años en el puesto, en la Copa América de Brasil 2021.

Los dos trofeos siguientes fueron casi en simultáneo: primero la Finalissima 2021 -que se jugó en junio de 2022 en el estadio Wembley-, cuando el equipo capitaneado por Lionel Messi goleó 3 a 0 a Italia, y la conquista en el Mundial Qatar 2022 en diciembre del año pasado.

Estos tres campeonatos convirtieron a Scaloni en el tercer entrenador más ganador de la Selección, por debajo de Guillermo Stábile con siete títulos -Copa América 1941, 1945, 1946, 1947, 1955 y 1957 y Campeonato Panamericano 1960- y Alfio Basile con cuatro -Copa América 1991 y 1993, Copa Confederaciones 1992 y Copa Artemio Franchi 1993-.

De los 68 encuentros dirigidos por Scaloni, 47 fueron victorias para el conjunto albiceleste, mientras que en 15 ocasiones cosechó un empate y solo acumula seis derrotas en su ciclo como entrenador de la Selección argentina.