VIDEO | Pamela David cruzó a un periodista económico al aire, y en redes la trataron de burra: qué dijo

Pamela David cruzó al aire de Desayuno Americano (América TV) a un periodista económico y en la red la trataron de "burra" por su comentario.

El periodista económico y especialista en finanzas Julián Yosovitch visitó el programa de la conductora para hablar sobre qué pasará con los precios a partir de la semana que viene cuando asuma Javier Milei, y explicó: "El problema es que los pesos pierden valor contra los bienes y servicios vía inflación, y contra el dólar vía devaluación".

"Si tenés muchos pesos y permanentemente emitís descontroladamente como hizo este gobierno durante toda la gestión, tiene sentido que pierda valor tan rápido el valor del peso", sumó. En ese instante, Pamela David lo interrumpió y sentenció: "Perdón, te hago una pausa ahí. Si vos emitís es para darle a la gente que más lo necesita".

Cuando el especialista intentó explicarle que no era así, la conductora siguió: "Sí, esa gente existe, vive, y se va a quedar sin tener para comer si no le seguís dando". "No, no coincido", le retrucó el periodista. "No se trata de coincidir, son datos de la realidad", insistió la esposa de Daniel Vila.

Totalmente fuera de toda lógica y sentido común#PamelaDavid, UNA IGNORANTE MATRICULADA, Esto pasa cuando vivis colgada de una poronga millonaria. pic.twitter.com/ZHfB8EbNGG — Danilo (@Hijitus2021) December 7, 2023

Explosión en redes sociales

"¿Vos decís que el gobierno emite para regalarle dinero a otras personas?", le preguntó el invitado. "Entre otras cosas, para estar presente como Estado", respondió Pamela David. "Pero mirá cómo llegamos, mirá cómo estamos", se indignó Julián Yosovitch. "Pero no importa, la gente lo necesita, se muere de hambre", concluyó la conductora de Desayuno Americano (América TV).

En la red social X (ex Twitter), el nombre de Pamela David rápidamente se convirtió en tendencia, cientos de usuarios replicaron el recorte de su programa y la trataron de "burra" por sus declaraciones y por opinar sobre economía cuando tenía en frente a un especialista capacitado para hablar del tema.