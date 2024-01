Aprovechando LinkedIn

La plataforma Linkedin se ha hecho famosa como herramienta para difundir información relativa a empresas, desarrollar el networking y buscar empleo, entre otros. Es la principal fuente de leads B2B global y la única social network profesional en el mundo. Como si fuese poco, cuenta con 11 millones de usuarios en nuestro país.

Para poder sacarle el máximo beneficio, Pablo Killian, consultor de marca personal y profesional de RRHH en KLN, brindó consejos sobre el uso de los tres pilares de la plataforma: el profile, el material y la base de conocidos.

Los vínculos en Linkedin

"El perfil, el contenido y la red de contactos deben estar alineados al objetivo principal. No podemos salir a venderle a nuestros compañeros de estudio o del último empleo. La red de contactos debe estar alineada con las metas", indica Pablo.

Para el consultor, este es un error muy común en el que los sujetos mantienen en su página a personas no relacionadas con su negocio. Pero no es el único desacierto, muchos no agregan a su base nuevas conexiones con regularidad, algo que debería hacerse permanentemente.

Una buena opción para solucionar esto es buscar diariamente conocidos de otros que puedan llegar a convertirse en clientes.

El contenido

Otra equivocación consiste en entrar a LinkedIn con el fin de vender productos o servicios desde el primer momento, ya que los cibernautas esperan relacionarse, encontrar información y educarse, en lugar de comprar de forma directa.

El perfil de Linkedin no debe ser necesariamente una réplica del CV.

Para lograr una transacción, es necesario generar confianza en el público a través de conversaciones. La mejor forma de conseguirlo es creando posts propios que den pie a diálogos o comentando publicaciones de terceros.

Estas interacciones deben ser continuas, debido a que el algoritmo premia a sus usuarios más frecuentes mostrándolos a una mayor cantidad de gente con descripción similar. De hecho, el consultor afirma que subir material con regularidad es más útil que el uso de hashtags.

Killian asegura que una forma de comunicación es también poniendo un like, porque "indicamos a otros lo que nos gusta y lo que no".

También recomendó que los miembros del equipo de la empresa compartan o reaccionen a las publicaciones haciéndolas más visibles y llegando a un público mayor.

Ante la gran pregunta de qué difundir, aconseja información del mercado, casos de éxito con foco en el comprador y testimonios.

¿Cómo armar el profile de Linkedin?

En cuanto al perfil, "debe ser fuente de información para nuestro cliente potencial y no un CV. Por eso es importante analizar qué se subirá a la red y enfocarse en una comunicación centrada en el otro y no en uno mismo", afirma Killian.

Además, se requiere de un banner con la profesión del individuo, un titular y "Acerca de…" que cuenten con palabras clave fáciles de rastrear en el buscador, contenido relevante en la sección de "Destacados" y el desarrollo de la experiencia donde el foco esté en lo que se hace, a qué compradores se ayuda y de qué manera.

Un secreto, revelado por el consultor, es que los perfiles personales son más valiosos que los empresariales, debido a que los usuarios suelen buscar personas y no organizaciones.

Ante los cambios en el mercado, es valioso tomar en cuenta estas indicaciones para llevar los negocios al mundo de las redes.

Gestión Compartida agradece a Pablo Killian por sus consejos y espera poder seguir brindando ayuda a quienes lo necesiten a través de sus webinars.