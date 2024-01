Reconocido director de cine pide "voltear" al Gobierno e incita a "ganar la calle"

El reconocido cineasta Adolfo Aristarain convocó a la gente a "ganar la calle hasta que caiga el Gobierno" de Javier Milei y sus dichos generaron polémica, ya que, además, dijo que "no hay que darles tiempo" y propinó una serie de insultos a los votantes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza a los que trató de "imbéciles, ignorantes y zombis".

"Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son Piratas, que no tenían patrón. Son Corsarios", escribió el director de cine en una columna de opinión publicada en Página12 bajo el título "Ganar la calle hasta que caiga el Gobierno".

"No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado: hasta que caiga el Gobierno", aseveró Aristarain, dichos que generaron que los libertarios apuntaran contra él a través de las redes sociales y lo califiquen de golpista.

Al inicio de su escrito, el director cinematográfico le dedicó varias líneas a los votantes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. "Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, ignorantes y zombis que una vez votó a Macri y ahora a su bufón Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan", expresó

En otro tramo de su columna, el cineasta afirmó que las actuales autoridades nacionales "no quieren el botín, solo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá". "No tienen mucho tiempo, no lo necesitan", dijo Aristarain, quien definió a los integrantes del Gabinete nacional como "una banda organizada que no tiene ideología a la que se le entregó el Gobierno y administración del país" y añadió que los funcionarios de Milei buscan "solo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite".

"Trabajaban saqueando territorios y tenían patente para navegar por el curso del mar que eligieran. Pagaban la parte convenida a los Imperios y se quedaban con su parte. No tenían patria, solo dueños", finalizó retomando la comparación con los Corsarios.

Los referentes de la cultura reclamaron frente al Congreso

En la tarde del miércoles referentes de la cultura reclamaron frente al Congreso bajo el lema "Encendamos la lucha para que no se apague la cultura". Al lugar asistieron cerca de dos mil personas que se convocaron para manifestarse contra las medidas en torno a la cultura incluidas en el proyecto de Ley ómnibus.

El llamado "cacerolazo cultural" contó con la participación de representantes de la Asociación Argentina de Actores, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina, también estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes Audiovisuales, representantes de la Red de Bibliotecas Populares, de la Cámara Argentina del Libro, editores, artistas independientes y miembros del Sindicato de Músicos de Argentina.

"Esto es un avasallamiento contra toda cultura, pero además es un golpe al trabajo. La cultura genera muchos puestos de trabajo, incluso dentro de las cooperativas. Esto es un disciplinamiento general contra el carácter contestatario de la cultura, una impronta que tienen especialmente el teatro y el cine independiente. Siempre se amaga con sacar subsidios o recortar, pero nunca el peligro fue tan explícito y tan grande como en esta ley", explicó a Télam Luis Ali, actor y miembro de la Asociación Argentina de Actores.