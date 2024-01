Milei, sobre la ley ómnibus en el Congreso: "Tenemos el número, va a salir todo"

En medio de los primeros debates por el contenido de la ley ómnibus, el presidente Javier Milei se mostró confiado y consideró que "va a salir todo". El mandatario nacional dijo que las críticas al megaproyecto son "parte del juego", pero que "si se busca otra cosa es más complicado".

"Estamos optimistas. Creo que están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado. Creemos que va a salir todo. Puede ser que tenga secuencias, pero sale todo", afirmó el mandatario en diálogo con radio La Red, al tiempo de que en Diputados se debate en comisiones el primer gran paquete de proyectos del gobierno libertario.

"La realidad es que nos están acompañando tanto las encuestas como la valoración sobre lo que está haciendo el Gobierno. Fijate lo que pasa con el índice de confianza. Hemos fijado un rumbo y lo estamos cumpliendo", prosiguió, y dijo algo similar sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU): "Tiene que salir completo".

"Recibimos el país en condiciones muy complicadas. Argentina estaba en camino a una hiperinflación", marcó al repasar las acciones del primer mes. "Si el número de inflación está cerca del 25% será un éxito" de la política económica del Gobierno, resaltó y acotó: "Aún debe haber un proceso de acomodamiento de precios relativos, pero el tema es que se aplanó algo que venía acelerándose fuerte".

"Cafiero [Santiago, el excanciller argentino] dice que ya la gente no apoya como antes. Eso es lo que dice él, pero la gente tiene consciencia del desastre que heredó mi Gobierno y entiende que normalizarlo requiere un mal trago. Esta es la primera vez que damos una vuelta de 180 grados y es la primera vez que va a ir bien", agregó Milei, confiado en su programa.

"Si las reformas implican levantar 90 puestos, que son un gasto de Producto Bruto Interno (PBI) percápita, necesitamos que la política esté a la altura de la circunstancia", continuó el líder de La Libertad Avanza (LLA), que evitó explayarse sobre el paro que convocó la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) para el próximo 24 de enero. "Veremos qué hacen. Estamos trabajando para poner en pie al país y que vuelva crecer. Estoy aspirando que Argentina entre en un sendero de crecimiento para volver al país una potencia mundial. Si no, la alternativa es convertirnos en un país miserable", dijo.

Milei considera que tiene el número para que el Congreso ratifique el DNU y sancione la ley ómnibus

Milei: el acuerdo con el FMI y la inflación

Al ser consultado sobre el nuevo acuerdo que se cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei lo describió como "la negociación más rápida con [ese organismo] de la historia". "La única duda es si la dirigencia del país está a la altura. Eso es para los que dicen que el programa es inconsistente. Eran más celos de fracasados que de la construcción del modelo", apuntó Milei, e indicó que "aplicamos un plan de ajuste mucho más profundo del que pedía el FMI".

Dentro de sus objetivos, el titular del Ejecutivo argentino indicó que la idea es privatizar el Banco Nación, como todas las empresas del Estado: "Todo lo que podamos pasar al sector privado lo vamos a hacer. No sé si genera ganancias o valor". "Tenemos tantos años de adoctrinamiento y lavado de cabeza que la gente tiene miedo a la libertad", agregó. En la entrevista, el Presidente confirmó que el próximo lunes viajará a Davos y contó que si bien hay más de 60 pedidos de reuniones bilaterales, "voy y me vuelvo porque no tengo forma de dar respuesta física a esa demanda".

Milei aseguró que la relación con el gobierno de Brasil "sigue como hasta ahora, madura, sin ninguna modificación". Nuevamente, volvió sobre uno de los pilares de su campaña y ratificó que "tarde o temprano" su gestión va a "cerrar el Banco Central".

A poco de instalarse en la Quinta de Olivos, luego de permanecer por semanas en el Hotel Libertador del centro porteño, el presidente Javier Milei habló este jueves sobre cómo se siente a un mes de haber asumido. "Estoy sorprendido porque es la primera vez que vivo en un palacio, me gusta, pero tengo en claro que soy un mero inquilino", explicó sobre su reciente mudanza, que se demoró por motivos que tienen que ver con sus mascotas. "No pude mudar aún a los chicos. Hay materiales importados y estamos en la cola como cualquier argentino de bien", agregó al respecto en diálogo con radio La Red.