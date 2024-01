Gran Hermano ganó por goleada en el rating con la nueva placa de nominados

Gran Hermano, con Santiago del Moro en Telefe, ganó por amplio margen el rating del miércoles en la TV abierta porteña con la definición de la nueva placa de nominados, quienes el domingo sabrán si uno de ellos quedará afuera del ciclo.

El siguiente dato del miércoles revela la hegemonía de Gran Hermano: Cortá por Lozano, con Verónica Lozano en Telefe a la tarde un día de verano, tuvo un pico inusual de 9,6 puntos, gracias a la entrevista con Catalina y Carla, dos exparticipantes de Gran Hermano.

En el horario estelar, Escape perfecto, con Iván de Pineda en Telefe, se impuso por 12,1 puntos, mientras que Los 8 escalones de los tres millones, con Guido Kaczka en eltrece, registró 6,7 puntos.

Bailando, con Marcelo Tinelli en Amércia, sigue sin levantar cabeza: comenzó con 5,4 puntos, tuvo un pico de 6 puntos y luego descendió a 3,9 puntos, una cifra humillante para la producción del programa.

Gran Hermano comenzó con 15,7 puntos, mientras Kaczka llegó a un pico de 7,4 puntos, ni siquiera la mitad del rating del ciclo de Telefe.

El programa de telerrealidad llegó hasta un pico de 19,3 puntos, cerca de la medianoche, cuando se anunció la placa de nominados.

Batacazo en Gran Hermano por la nueva placa de nominados

Este miércoles por sexta semana consecutiva, los participantes de Gran Hermano entraron al confesionario para nominar a sus compañeros, y hubo una gran sorpresa en la conformación de la placa.

Tras la eliminación de Catalina y el abandono de Carla "Chula" del programa, el grupo de "Las furiosas" quedó desarmado. Agostina fue una de las cinco participantes que quedó en placa, mientras que Juliana "Furia" logró zafar de la posibilidad de quedar eliminada.

Picó en punta con mayor cantidad de votos Florencia con 15, seguida de Emmanuel con 8, Agostina con 8 y Martín con 6. A ellos los acompañó Lucía, quien por haber atendido el teléfono rojo, quedó automáticamente en placa esta semana. Este jueves Lisandro resolverá a quién salvará y sumará a a la lista de nominados.

La salida de Catalina se vio reflejada en el voto de Juliana: "Noche para nominar, los primeros dos votos se los voy a dar a Florencia, no entra en mi estrategia de juego y como compañerismo se cambió de bando, se siente y se ve directamente. Y el otro lo tengo en duda, pero como sé que la casa va a ir para ese lado porque tuve esa información voto a mi compañera Agostina. Como estratega, porque dentro de mi equipo armó una pelea que hizo sacar a alguien afuera".

Al mismo tiempo, la producción mostró un video de Furia donde la participante lloraba por la partida de Catalina y Carla. Durante el día, la doble de riesgo se mantuvo con una toalla o capucha en la cabeza, se mostró con poco ánimo y pasó mucho tiempo recostada.

"Es una mierda, querían tranquilidad, ahí la tienen, nos vamos a pegar un embole. Enciman son dos personas de golpe. Yo tengo que armar un grupo nuevo porque si no acá estamos al horno. Y con gente que no tengo ganas, que tengo que volver a amigarme, son falsos, no son lo bueno que dicen y que muestran ser. Son maquiavélicos", sostuvo la joven.

El voto de Juliana, la primera jugadora de la noche en pasar por el confesionario, marcaría el rumbo de la gala de nominación. El siguiente en entrar al cuarto fue Joel, quien también manifestó notar que la casa estaba cambiando y por eso votó a Nicolás y a Denisse. La tercera en caminar a emitir su sufragio fue Denisse, quien le dio dos votos a Juliana y uno a Emmanuel, en línea con la placa de la última semana.

Luego fue el turno de Martín Ku, quien votó por Florencia y Agostina. Después, pasó la diseñadora y productora de moda, quien nominó a Nicolás y al Chino. El rumbo de la casa siguió con: Emmanuel (quien eligió a Agostina y Martín Ku), Sabrina (Joel y Agostina), Alan (Juliana y Joel), Zoe (Florencia y Emmanuel), Bautista (Florencia y Agostina), Rosina (Florencia y Emmanuel), Manzana (Martin y Agostina), Agostina (Florencia y Emmanuel), Lisandro (Rosina y Florencia), Nicolás (Emmanuel y Agostina) y por último la ya nominada Lucía (Florencia y Martín) quien se encontraba en placa por atender el teléfono rojo.

¿Cuándo entrará el nuevo participante en Gran Hermano?

Del Moro comunicó el miércoles cuándo entrará el nuevo participante de Gran Hermano a la casa más famosa del país. El conductor preguntó a los participantes qué tipo de personalidad esperaban que ingrese.

Entre la mayoría de las respuestas todos dijeron que esperaban a alguien que sea divertido, que tenga humor y que hable bastante, más allá de si es hombre o mujer. El conductor anunció que este jueves conocerán al nuevo integrante de la casa.