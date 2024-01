Famoso actor llamó a salir a las calles "a voltear al Gobierno de Milei"

A menos de una semana para el paro del 24, convocado por la CGT, el actor Carlos Belloso salió a disparar con munición gruesa contra Javier Milei, al asegurar que no solo se sumará a la manifestación, sino que hasta llamó a salir a la calle para "voltear al Gobierno".

Belloso, quien adhirió no solo al paro de la próxima de semana, sino también a las palabras de Adolfo Aristarain, sostuvo que "hay que ganar la calle hasta que caiga el Gobierno de Javier Milei".

En una visita al piso de A24, Carlos Belloso opinó sobre la actualidad del país. "El 24 hay un paro, ¿qué pensás que va a pasar? Vos estás convocando abiertamente", le preguntaron al actor.

"Yo creo que va a ser una salida masiva, que está bien. Yo me pliego a las palabras de Aristarain…", comenzó respondiendo Carlos Belloso. "¿No es duro, Carlos?", le planteó el periodista. "¿Qué?", le repreguntó el actor. "Eso de que hay que salir a la calle a voltear a este Gobierno", remarcó el conductor.

Allí, Carlos Belloso, lejos de recular en su respuesta inicial, redobló la apuesta e intentó justificar su postura. "No, para mí no es duro, porque es cruel. No toques a los viejos. A los jubilados no se los toca. Es muy fácil ser poderoso con los jubilados", argumentó.

En ese momento, el periodista de A24 intentó recordarle que Alberto Fernández había adoptado una medida muy similar a la de Javier Milei, suspendiendo la fórmula previsional para dar aumentos por decreto. Sin embargo, Carlos Belloso lo interrumpió. "Yo no lo voté. Puedo decir que hay que salir a voltearlo. Y obviamente que los que votaron a Milei van a decir: ‘Eh, agarrá la pala’", expresó el actor.

El cineasta Adolfo Aristarian propinó insultos a los votantes de Mauricio Macri y Javier Milei.

El director de cine Adolfo Aristarain, contra Milei

El reconocido cineasta Adolfo Aristarain convocó a la gente a "ganar la calle hasta que caiga el Gobierno" de Javier Milei y sus dichos generaron polémica, ya que, además, dijo que "no hay que darles tiempo" y propinó una serie de insultos a los votantes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza a los que trató de "imbéciles, ignorantes y zombis".

"Creo que se van a escapar en mayo, después de arrasar con el país. No son Piratas, que no tenían patrón. Son Corsarios", escribió el director de cine en una columna de opinión publicada en Página12 bajo el título "Ganar la calle hasta que caiga el Gobierno".

"No hay que darles tiempo. Hay que ganar la calle. El paro de la CGT tiene que ser por tiempo indeterminado: hasta que caiga el Gobierno", aseveró Aristarain, dichos que generaron que los libertarios apuntaran contra él a través de las redes sociales y lo califiquen de golpista.

Al inicio de su escrito, el director cinematográfico le dedicó varias líneas a los votantes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. "Gracias a un grupo lamentablemente numeroso de imbéciles, ignorantes y zombis que una vez votó a Macri y ahora a su bufón Milei y a toda la banda de rufianes que los acompañan", expresó

En otro tramo de su columna, el cineasta afirmó que las actuales autoridades nacionales "no quieren el botín, solo buscan el porcentaje que los patrones les dejarán en Panamá". "No tienen mucho tiempo, no lo necesitan", dijo Aristarain, quien definió a los integrantes del Gabinete nacional como "una banda organizada que no tiene ideología a la que se le entregó el Gobierno y administración del país" y añadió que los funcionarios de Milei buscan "solo sacar provecho y rematar las industrias, los minerales, todo lo que puedan, sin límite".

"Trabajaban saqueando territorios y tenían patente para navegar por el curso del mar que eligieran. Pagaban la parte convenida a los Imperios y se quedaban con su parte. No tenían patria, solo dueños", finalizó retomando la comparación con los Corsarios.