Carlos Tevez y un fuerte respaldo a Milei: "Este es el camino para cambiar algo"

El entrenador Carlos Tevez le dio un un fuerte espaldarazo al presidente Javier Milei al señalar que, a pesar de que mucha gente la está pasando mal, "éste es el camino para cambiar algo".

"El país vive un momento muy difícil, pero creo que este es el camino para cambiar algo, tengo esperanzas en Milei", manifestó Tevez, quien cuenta con una reconocida amistad con Mauricio Macri.

El ex futbolista de Boca y actual técnico de de Independiente reflexionó sobre la situación actual y la necesidad de un cambio fuerte en el país, poniendo sus esperanzas en las propuestas que promulga el líder de La Libertad Avanza.

"Nunca hablé con Milei, no lo conozco. Pero creo que es cuando tenés que dar un batacazo, y tenés que ser duro y fuerte para cambiar algo. Creo que aunque cueste, y sé que mucha gente esta sufriendo, ojalá este sea el camino que pueda cambiar algo", expresó Tevez en Radio Mitre.

Por otro lado, Tevez, aclaró que no se mete en la política porque no está "capacitado". "No estoy preparado y me parece que es embarrarme. No tengo por qué, si puede ayudar a los chicos de esta manera. Me metí en el fútbol y a ser técnico para ayudar a los chicos", afirmó.

El técnico Carlos Tevez dijo que no quiere meterse en la política.

Tevez sobre la pobreza y la educación en la Argentina

El ex futbolista no es la primera vez que habla sobre la situación del país, ya que, en octubre de 2023 durante una entrevista con Alejandro Fantino recordó su infancia y explicó cómo intenta motivar a los jóvenes jugadores para que estudien como una herramienta para salir de la pobreza.

"Hago un ejercicio en la cancha de velocidad y ahí traigo el método de la neurociencia y al estar ahogado físicamente, les hago que me solucionen un problema matemático, 2+2. Y el profe está con la tablet y le dice a un jugador ‘solucióname este problema’. Tres de esos chicos me dijeron que no sabían ni sumar ni restar", detalló.

Asimismo, resaltó: "Ahí está la pobreza. Lo podemos ayudar al chico con comida y un montón de cosas, pero también darle el estudio, que él se sepa defender, leer lo que está firmando, que no lo caguen".