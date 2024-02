El sueldo de un cura, como ocurre con los salarios de cualquier persona, es un resutado que depende de muchos factores. Del aporte del Episcopado, del de los feligreses, del estado financiero de su parroquia, de sus tareas dentro de la Iglesia y de su jerarquía, entre otros.

¿Quién le paga el sueldo a un cura? ¿El monto lo deciden las autoridades de la Iglesia a nivel nacional o la parroquia o catedral en donde presta servicio?

De dónde obtienen los fondos el clero, ya sea de la Iglesia Católica como de otras religiones, fue incluso tema de campaña el año pasado, y se le exigió al libertario Javier Milei, una vez que asumió como Presidente de la Nación, que no obviara ese tema.

A continuación, los datos disponibles sobre el sueldo que cobra un cura en la Argentina y qué cambios hubo durante la actual gestión de Gobierno.

¿Cuál es el sueldo de un cura en Argentina?

En primer lugar, un cura no es un empleado ni un asalariado. Por lo tanto, no recibe un sueldo sino que percibe una asignación de dinero cuyo valor sugiere la Iglesia Católica y que se le brinda para sus gastos básicos. No es un pago a cambio de sus servicios, sino que se trata de una verdadera vocación.

Sin entrar en detalles sobre quién paga el sueldo de los curas en Argentina, el portal Glassdoor, dedicado a reviews de sueldos y empleadores, indicaba al cierre de esta nota que el sueldo promedio de efectivo adicional para un Pastor es de 432.000 pesos mensuales.

Aunque ese promedio se tomó con escasísimos sueldos informados de parte de la comunidad de usuarios de Glassdoor, y por lo tanto no debería tomarse como algo representativo para todos los casos.

Cuál es el sueldo de un cura en la Argentina: los datos disponibles

La cifra real está lejos de ese número. De hecho, el portal El Salario consignó para 2023 que los curas religiosos percibían entre 31.021 y 49.705 pesos al mes.

Una nota publicada el año pasado en el Mendoza Post señala que en esa provincia el año pasado los sacerdotes percibían mensualmente entre 75.000 y 97.000 pesos. Se aclara, de todas maneras, que el monto asignado para sacerdotes es una sugerencia de parte del área de administración de la Iglesia y que luego cada parroquia abona en función de su propia realidad.

En este caso se habla puntualmente de curas que ejercen solo como sacerdotes de la Iglesia Católica. No se trata de religioso que puedan tener otras tareas y responsabilidades, como por ejemplo, en el área de educación en escuelas religiosas, en áreas de salud, etc.

Cuánto aporta el Estado al sueldo de los curas

Si bien el aporte del Estado al sostenimiento del culto católico fue un tema de debate durante la última campaña presidencial en 2023, no es por eso que se dejó de aportar desde los fondos públicos a las arcas de la entidad religiosa.

La renuncia progresiva de la Iglesia Católica a los fondos que recibía del Estado para el sostenimiento del culto religioso fue acordada en 2018 y se viene cumpliendo el cronograma definido al pie de la letra.

¿Qué cambió ahora? Que desde el 1° de enero de 2024 la Iglesia argentina ya no recibe más un aporte económico del Estado para el pago de asignaciones mensuales a los obispos, sacerdotes y seminaristas. Por lo tanto, ya no se aportan fondos públicos "al sueldo de los curas" como se suele creer.

Cuál es el aporte del Estado al sostenimiento del culto católico

La Ley establecía que el Estado debía hacerse cargo del salario de los arzobispos y obispos, equivalente al 80% del salario básico de un juez nacional de primera instancia sin adicionales. El fin de esa metodología fue acordada en 2018 entre el Episcopado y el entonces gobierno de Cambiemos.

El anuncio lo hizo a finales de diciembre la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) como el final de un proceso de cinco años para avanzar progresivamente con la renuncia a esa asignación mensual de 55.000 pesos que recibían arzobispos y obispos auxiliares de todo el país.

Según reportó Infobae en enero, por el "Registro y Sostenimiento de Cultos" del Ministerio de Relaciones Exteriores, la partida para el pago de las asignaciones a religiosos católicos fue de 188,7 millones de pesos en todo el año 2023. Fueron destinadas a 153 arzobispos y obispos, 640 sacerdotes y 1.100 seminaristas. En 2022, se habían asignado para el pago de sus sueldos 202 millones de pesos por esa misma vía, y en 2021, 203,5 millones de pesos.

Esa asignación que se confunde con un sueldo para los curas fue prevista en la ley 21.950, norma que rige desde la última dictadura militar que atravesó el país y que además, en el último tiempo tampoco se estuvo actualizando por inflación. De allí el bajo valor de lo que se reporta erróneamente como "sueldo de los curas" en las mencionadas fuentes.

Desde hace 5 años la CEA viene en el camino de autosustentar sus gastos, incluso las partidas que se brindan a los curas y sacerdotes, con vistas a la culminación del acuerdo que se tenía con el Estado Nacional desde 2018.

Sin embargo, la entidad avisó también que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dio lugar a que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar de manera particular el beneficio de la asignación prevista en la ley 21.950, por un monto de 98.000 pesos por mes.

Cuándo se terminó el aporte de fondos públicos a la Iglesia Católica argentina

Hoy las tareas que ejerce, la zona en la que se encuentra su parroquia, la recaudación conseguida en las colectas, su jerarquía dentro de la Iglesia Católica, todos esos factores y más influyen en el estipendio que reciben los curas en Argentina para sus gastos, mal llamado "sueldo".

Por lo tanto, hoy en día es imposible, luego de que la asignación que hacía el Estado a ese fin se dejara de abonar, determinar cuánto es el sueldo que cobra un cura o sacerdote por su servicio.