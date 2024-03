La tarjeta SUBE es un requisito fundamental para poder utilizar el transporte público, pero cargarla a veces es una odisea. Por eso, en esta nota te contamos cuáles son las alternativas que tenés para cargar dinero y qué cosas debés tener en cuenta para que la acreditación no sea otro inconveniente.

En febrero el boleto de colectivo y tren aumentaron abruptamente en el AMBA; lamentablemente no será el último y el resto del país también sufrirá estos incrementos. Esto se debe a que el oficialismo anunció la eliminación del Fondo Compensador que subsidiaba al transporte del interior del país, a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional, para que el costo de los boletos fuese inferior al necesario para cubrir el funcionamiento y el mantenimiento.

Cómo cargar la SUBE con tu celular

Además de la carga presencial en las estaciones de trenes o subtes, o en los centros de Atención, los usuarios pueden optar por hacerlos de manera on line, pero se debe tener un importante recaudo, ya que para la acreditación se necesita un celular con NFC. Si no contás con esto, vas a tener que ir a un Punto SUBE para que la carga impacte.

Para hacer la carga se puede ingresar el dinero desde las billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá; o también hacerlo desde el HomeBanking desde tu cuenta bancaria. Pero un dato clave es que necesitamos tener un celular con tecnología NFC para poder acreditar la carga en el momento.

Este paso requiere que te descargues la aplicación "Carga SUBE" y que cuentes con conexión WiFi o datos. Una vez que te registres, tenés que activar en el menú del smartphone la opción "NFC", y luego apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular y la carga se acreditará automáticamente.

En las redes sociales se viralizó la recomendación de una usuaria y sorprendió a muchos. "Veo mucha gente que no sabe que si cargas la SUBE por Mercado Pago, no hace falta andar buscando una terminal de carga después", comenzó su tuit @yosiome, y dejó su "truco" para poder acreditar el saldo: "Te subís al bondi y le decís al chófer que te habilite la carga y después sacas tu boleto normal. Gracias, vuelvas prontos".

Esta información tomó por sorpresa a varios usuarios, aunque algunos advirtieron que esta "función" no la tienen todos los colectivos, la autora del posteo viral, aclaró que ella solo lo hizo en CABA. "Lástima que cuando le pregunté a un chofer de la 278 ramal A de Banfield, me dijo que las máquinas pueden hacer eso, pero que desde la empresa todavía no le dan el ok", le respondieron.

Si no tenés la suerte de poder acceder a alguna de estas alternativas, tenés que acercarte al Punto SUBE más cercano y validar la carga. En el siguiente link te dejamos todos los puntos disponibles: clic acá.

¿Qué más permite hacer la nueva App SUBE?

Consultar el saldo y los detalles del último viaje.

Ver los beneficios disponibles, como la Tarifa Social.

Buscar los Puntos SUBE más cercanos en un mapa.

Acceder a un canal de consultas.

Cuánta plata puedo cargar en la SUBE

Luego del incremento que sufrieron los boletos del transporte público, y si hacemos un análisis del dinero que nos demanda mensualmente, algunos usuarios pueden querer cargar de una sola vez su dinero, pero esto no es posible.

Se estima que, en promedio, para ir y volver del trabajo se necesita poco más de $13.000, pero si querés cargar este monto en tu tarjeta SUBE no vas a poder ¿Por qué? Porque el límite permitido es de $6.600. Esto quiere decir que "si cargaste más, podrás acreditarlo una vez que uses el crédito equivalente en tu tarjeta".

Registrar la tarjeta SUBE para no pagar extra

A partir del 1° de abril, quienes no tengan su tarjeta registrada comenzarán a pagar los boletos mucho más caro. Es por eso que te recomendamos verificar su tu tarjeta está correctamente registrada a tu nombre: clic acá. Vale aclarar que luego de dicha fecha, se podrá seguir registrando la tarjeta SUBE, pero mientras no esté a tu nombre, se pagará la tarifa plena.

Hay que registrar la sube antes del 1° de abril para no pagar la tarifa más alta

Si no lo hiciste, podés hacerlo de manera presencial u on line, pero en ambos casos es con paciencia porque todos los canales están saturados. Vale remarcar que este trámite es completamente gratuito ¿Cómo se hace?

Ingresar al sitio web oficial www.argentina.gob.ar/sube. Seleccionar la opción "Registrala". En esta sección, se encontrará un formulario que deberá completarse con datos personales y el número de la tarjeta. Elegir una clave de cuatro dígitos. Después de completar el proceso, se recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que el registro ha sido exitoso.

Quienes hagan este trámite de manera presencial puede asistir a los diferentes centros de atención en lugares como la Estación Retiro, la Estación Constitución, Ezeiza, Terminal de Ómnibus de La Plata, Estación Moreno, y San Miguel. Deben tener a mano su DNI.

También es posible realizar este proceso vía telefónica llamando al 0800-777-SUBE (7823) o a través de las aplicaciones Carga SUBE (disponible para Android) y la nueva App SUBE (disponible para sistema operativo Android 6 o superior). Y por medio del Bot de la tarjeta SUBE: a "Subi" se lo puede contactar por WhatsApp con el número 11-6677-7823.

Nuevas tarifas de colectivo a partir del 6 de febrero

El esquema tarifario de los colectivos en el AMBA experimentó un abrupto ajuste desde el 6 de febrero, con tarifas que se distribuirán según la distancia recorrida. Los nuevos costos son los siguientes: