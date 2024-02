Peligra el inicio de clases: CTERA convocó a un paro docente para el próximo lunes

El próximo lunes 26 de febrero, en algunos distritos del país las clases podrían no comenzar por un paro docente. Así lo dispuso hoy la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en un congreso extraordinario.

La medida, en principio, podría afectar a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Y llegó pese a que el Gobierno había convocado a los gremios para una reunión el próximo martes 27, para discutir el salario mínimo docente.

De hecho, ese acercamiento había permitido que los gremios nucleados en la CGT (UDA, CEA, AMET y SADOP), suspendieran la medida de fuerza que habían anunciado.

Además del paro anunciado por CTERA, habrá movilizaciones en las provincias. Según trascendió, la medida de fuerza se decidió en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial y los recortes en las partidas nacionales para programas educativos, infraestructura y comedores escolares.

CTERA anunció paro y movilización para el lunes

En la reunión, los delegados votaron por unanimidad el "no inicio del ciclo lectivo con paro nacional el día 26/02, con movilizaciones en todo el país", informó la Ctera.

Además, adelantaron que se presentarán a la reunión con el Gobierno nacional el 27 de febrero "exigiendo a la Nación la transferencia de Fonid, fondo compensador y de programas educativos a todas las provincias, regulado por las leyes 25.053, 26.075 y 26.206" y, además, pedirán la "conformación de la mesa paritaria nacional", tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo.

La secretaria general de la CTERA, Sonia Alesso, explicó que el mes próximo los docentes "además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora, con lo cual lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no sólo no cobren más sino que cobren menos".

Alesso explicó que la quinta hora "representa entre $40.000 y $60.000", según la cantidad de horas semanales del docente, y contó que el Fonid "sin actualizar, era de $28.700 por cargo", pero señaló que si se tiene en cuenta que una parte importante de docentes tienen más de un cargo "para muchos es casi de $60.000".

La convocatoria del Gobierno a los gremios

El gobierno nacional convocó a los gremios docentes para discutir el salario mínimo. El encuentro se realizará el próximo martes 27 de febrero, en la Secretaría de Trabajo.

La citación incluye a "los ministros de educación de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, todos como parte del Consejo Federal de Educación, y a los gremios docentes con representación nacional", con el fin de "iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente".

Peligra el inicio de clases en Ciudad de Buenos Aires y otras provincias.

La reunión se realizará a las 18 en el edifico de la avenida Leandro N. Alem 650 de la Ciudad de Buenos Aires. De la reunión participarán también como invitadas las agrupaciones representativas de las entidades educativas del sector de educación pública de gestión privada.

El Gobierno evalúa declarar la educación como servicio esencial

Como una manera de evitar paros, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que el Gobierno evalúa declarar la educación como un servicio esencial, tal y como estaba contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que fue suspendido por la Justicia.

"Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial", planteó el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

El DNU elaborado por Federico Sturzenegger contemplaba modificaciones en la ley laboral entre la que destacaba la inclusión de la educación como "servicio esencial" con intención de limitar el derecho a huelga.

En el artículo 97 se establece que se considerará como "servicio esencial" a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, como también los servicios de cuidado de menores y la educación especial. De esta forma, el Gobierno tiene capacidad de restringir el derecho a la protesta.

Si bien no hay precisiones respecto a la fecha en la que se concretará la declaración, fuentes de Gobierno aseguran que será en lo inmediato y que quedará a cargo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La intención de la administración libertaria es exigir una prestación mínima en los días de paro y se enmarca en pleno conflicto salarial docente tras la decisión del Ejecutivo de no convocar a una paritaria nacional.