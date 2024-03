Durante la noche del martes se viralizó un video de una pelea entre el exfutbolista Claudio "Turco" García con un invitado a su programa, que se llama "Lo del Turco" y que se emite por YouTube.

La secuencia de la pelea quedó registrada en vivo por el directo de Instagram que realiza la producción, y tuvo como protagonistas a García y Ricardo Chao, dueño del local "Camisetas Nani".

Si bien no quedó confirmado del todo el porqué de la gresca, el video no tardó en volverse viral y trascendió que ocurrió luego de reiterados chistes que enfurecieron el Turco.

Entre los invitados al programa estaba Luquita Rodríguez. El influencer quedó en primer plano durante la pelea a piñas, por lo que también se volvió viral, más allá de que no tuvo participación.

El relato de la pelea, por el streamer Luquitas Rodríguez

Justamente Rodríguez contó en su canal de stream detalles de la pelea. "Camisetas Nani, como lo conocen ustedes, se llama Tati, estaba tirando sus pizpiretadas y estaba tirando de la soga tal vez sin saberlo, no lo sé, y le dice… No maten al mensajero eh, yo voy a citar: ‘Encima este te quiere c... a tu mujer’ y el Turco García se enoja. Uno diría con justicia, con justicia. Y el Turco García, primero decide tirarle un vaso de agua".

Luego de estas palabras, señaló el streamer, el Turco García "tira un vaso y a Martín (Coscu) lo empapa. Tenía pomelo. Tira un vaso lleno de pomelo que a Martín le mancha en su totalidad el conjunto Nike. Y ahí hay una meseta. La mesa se dio cuenta que un límite se había cruzado, la mesa lo percibe. Esto no estaba dentro de los márgenes", detalló sobre el inicio de la parte más violenta".

"Y creo que camisetas Nani vuelve a hacer un comentario y el Turco toma la decisión de arrojar el vaso vacío. Y Camisetas Nani dice bueno… no dice la frase pero lo dice su cuerpo, su actitud, y se levanta tipo ‘bueno, lo voy a buscar’ y el Turco se para. Y yo me doy cuenta que esto es una situación de piñas", contó el streamer.

En medio del relato de Luquitas Rodríguez, el también streamer Coscu envió un mensaje en el que explicó su versión de los hechos: "Creo que ahí ya le rompió las pelotas porque se estaba medio pasando y el chabón le tira mi vaso, que tenía pomelo. Casi la mitad del vaso lleno de pomelo. Se lo tira y me rebota todo a mí. Ahí, instantáneamente, se da cuenta, vos te reís y el Turco me dice: ‘Perdoná, perdoná, pero este se está re zarpando’. Y el otro no dice nada, se queda tipo se enojó posta. Y el Tuco redobla la apuesta y le tira un vaso vacío que me pasa también por al lado. Ahí pienso: ‘Pará, esto es una banda le está tirando un vaso vacío de vidrio’. Y ahí yo entendí que no había límites".