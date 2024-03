VIDEO | "Pobre jamoncito", el curioso apodo de Villarruel al presidente Javier Milei

Tras una semana de máxima tensión y reconciliaciones en la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel brindó una extensa entrevista a Jonatan Viale para describir cómo estaba su relación con Javier Milei y su hermana, la secretaria de Estado Karina Milei.

Sobre la funcionaria, la tildó de tener "fuerte carácter", "al igual que ella".

Y entre risas, la titular del Senado comentó: "Las dos queremos a Javier y las dos somos brava, pobre ‘Jamoncito’", lanzó en referencia al jefe de Estado.

El escándalo con Vilma Bedia

En otro tramo de la nota, Villarruel habló de lo ocurrido con Vilma Bedia, senadora de La Libertad Avanza, quien generó polémica tras haber contratado a diferentes miembros de su familia para trabajar junto a ella.

Sobre esto, dijo: "Me parece genial que tengas tanta familia de confianza, pero vamos a dar el ejemplo. Podés conservar al que sea de mayor utilidad en tu labor legislativa".Y agregó: "El resto no tiene que estar trabajando en el Senado. No está bien. Vinimos a cambiar algo y nos tenemos que comportar en consonancia".

"Con el Presidente hablamos con ella. Yo tengo que hablar hoy. El presidente lo hizo ayer. Entiendo que una persona de tu grupo familiar puede ser de tu grupo de confianza. Yo no tengo a nadie. Javier tiene a Karina, pero ella laburó a cuatro manos. Si yo hoy soy vice en parte también es gracias a ella", completó Villarruel.

Adorni dio por terminado el capítulo Milei-Villarruel: "Hubo opiniones diferentes, y está bien que así sea"

El vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, aseguró en su conferencia matutina que "no existe ninguna interna entre Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, ni tampoco en todo el resto del gabinete".

"Nosotros no somos una manada que vamos todos juntos que va opinando igual. La doctora Villarruel puede tener opiniones diferentes, y es lo más sano. Hay algunos temas en los que opinamos diferente. No nos manejamos en manada"; planteó el funcionario.

Consideró que "históricamente se ha visto a los gobierno ser obsecuente con todos, sino te ibas, no entiendo por qué Villarruel no puede tener la libertad de hablar de determinados temas sin que tenga que irse del gobierno".

"En la entrevista de ayer mostró afecto que se tienen. Me consta"; se refirió Adorni a la reciente nota que dio anoche la vice con Jonatan Viale.

"No hay mucho más. Se vio una vicepresidente alineada con el norte y con algunas opiniones que tal vez no coinciden con algunos ministros. No nos enrosquemos. Es una opinión distinta", completó el vocero.