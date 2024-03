Malena Galmarini disparó contra Scioli: "Te van a descubrir campeón"

La ex titular de Aysa usó la red social X y con un tuit se dirigió sin tapujos al actual secretario de Turismo y Deportes de Javier Milei

Malena Galmarini, ex titular de Aysa y esposa del ex ministro de Economía, Sergio Massa, eligió la red social X para disparar contra el ahora mileista Daniel Scioli.

La crítica se dio luego de celebrar "el boom turístico" que se dio este feriado XXXL, lo que desató la furia de la esposa del también ex candidato a presidente. "Llamativo boom turístico de Semana Santa en pleno ajuste. Máximos de ocupación hotelera y aumentos en la cantidad de aéreos sin el subsidio del Previaje. ¿Cómo se entiende?", se preguntó un usuario en redes sociales.

Ante la pregunta, el secretario Daniel Scioli respondió: "Sí, hay un boom turístico de Semana Santa. Esto es fruto de la política de cielos abiertos, mayor desregulación y competitividad aerocomercial que impulsó el Presidente @JMilei, el programa #CuotaSimple que coordinamos con los Secretarios de Industria y Comercio, el compromiso de cuidar a los turistas que firmamos con la Secretaría de Defensa al Consumidor y todo el trabajo que realizamos con el Ministro @GAFrancosOk y el equipo de la Subsecretaría de Turismo".

Dicha afirmación desató la furia de Malena Galmarini, quien comenzó disparando: "Ay, Naniel…", y le advirtió a Scioli que "no se le puede mentir a todos todo el tiempo". "Te van a descubrir, campeón! Con políticas para un lado o para el otro, vos siempre sos un "boom"…? El único "boom" es el brutal ajuste del que sos cómplice". Y siguió: "Cualquier cosa te viene bien con tal de seguir siendo casta. Si hay alguien que vive del Estado hace décadas sos vos! Rajaste a tus compañeros y compañeras de la Secretaría? Eran ñoquis?".

Galmarini contra Scioli

A las palabras de Malena se sumó Sebastián Galmarini, su hermano y actual director del Banco Provincia de Buenos Aires, quien también reaccionó ante las declaraciones de Scioli sobre el "boom" turístico y le recordó el espacio que solía ocupar en el peronismo.

"Mira que te fue bien en lo personal en las distintas etapas que atravesaste en tu paso por el peronismo… No quiero imaginar hasta donde estarías dispuesto a arrastrarte si tu hubiera ido mal. Lo que decís no lo puede sostener ni el ilusionista de las Fuerzas del Cielo", le escribió el ex senador.

El tuit de Malena Galmarini contra Scioli.

Daniel Scioli fue designado por Javier Milei al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes a fines de enero. La decisión fue oficializada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien difundió una foto con el flamante funcionario y el jefe de Estado. El regreso al Poder Ejecutivo de Scioli confirmó las versiones y rumores sobre su incorporación al Gabinete de La Libertad Avanza, las cuales se habían desencadenado poco después de la asunción del libertario.