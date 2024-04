Incidentes entre docentes y la policía en el Congreso: hubo empujones y arrojaron gas pimienta

El paro nacional de CTERA y la movilización al Congreso tuvieron momentos de tensión cuando efectivos de la Policía de la Ciudad y manifestantes docentes forcejearon ante la decisión de la Fuerza de Seguridad de aplicar el protocolo antipiquetes.

La decisión de los uniformados porteños fue dispuesta cuando los docentes intentaron cortar la avenida Entre Ríos, a la altura de Rivadavia, frente al Palacio Legislativo.

Incidentes entre docentes y la policía frente al Congreso

En ese momento, los efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad comenzaron a empujar a los manifestantes e incluso arrojaron gas pimienta.

"Los docentes no llegan a fin de mes. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros compañeros no tienen aumentos de salarios. No se fijó un piso salarial. Por primera vez en la historia negociaron primero las provincias y después la nación. Aumentaron los alquileres, el transporte y la canasta alimentaria y los docentes siguen ganando lo mismo que a mitad de año del año pasado, es insostenible", resaltó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso.

En tanto, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino participó de la movilización de CTERA al Congreso de la Nación y fue reprimido con gas pimienta por parte de la Policía de la Ciudad. "Es criminal ese gas", dijo el legislador al mostrar cómo quedó parte del cuerpo rociado.

La policía reprimió a los docentes cuando intentaron cortar la avenida Entre Ríos, frente al Congreso de la Nación

A la par de la protesta de CTERA, el Gobierno anticipó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Educación y penar el "adoctrinamiento" en las escuelas.

Así lo dio a conocer el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también puntualizó que el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de "poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respetar la libertad de expresión. Van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando el derecho a educarse".

CTERA presentó su lista de reclamos salariales y laborales

En la convocatoria a la marcha, el CTERA había expresado los fundamentos de su reclamo. Dado que el Gobierno decidió prorrogar el presupuesto nacional del 2023 para este año, "reiteramos que los fondos que les fueron asignados alcanzan para cubrir los gastos únicamente del primer cuatrimestre".

Según un comunicado firmado por el consejo directivo de CTERA, los reclamos planteados a la Casa Rosada son los siguientes:

Restitución del FONID.

Convocatoria urgente de la paritaria nacional docente.

Restitución del piso salarial a nivel nacional.

Envío de fondos para los programas educativos nacionales.

Aumento urgente para los haberes de docentes y docentes jubilados.

El envío de fondos para las cajas previsionales provinciales.

Solidaridad con los trabajadores y trabajadoras estatales.

Rechazo al protocolo de Seguridad del Gobierno que criminaliza la protesta.

Rechazo a los vouchers educativos

El gremio también rechazó la implementación del sistema de vouchers educativos, que solo incluye a escuelas de gestión privada, reclamaron el financiamiento de la educación pública y alertaron que se trata de una estrategia para "avanzar en la privatización" del sistema estatal.

Subrayó que "el Estado, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado; en esta oportunidad, a instituciones de educación privada; mientras tanto, desfinancia a la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de fondos salariales y de los programas educativos". Basándose en estudios comparativos, explicó que "el sistema de vouchers ha fracasado en todos los países que se aplicó, incluso en aquellos en los que se hizo con la argumentación de producir mejoras en la calidad educativa. Tal concepto, no se corroboró".