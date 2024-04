Es tenista argentino profesional y la lucha cada día para no perder plata: "Apenas sobrevivo"

Ser tenista profesional es un desafío constante. En un mundo en el que miles de jugadores compiten por acceder a un número limitado de cupos en torneos, cada deportista debe esforzarse por mantener un entrenamiento diario riguroso y un balance económico ordenado, mientras organiza su agenda para viajar a certámenes que se desarrollan en todas partes del mundo.

En este marco, iProfesional dialogó exclusivamente con el tenista argentino Juan Pablo Paz, de 29 años, y nacido en Berazategui (provincia de Buenos Aires), para conocer el mundo del tenis por dentro.

Paz llegó a ser número 1 de Argentina y hoy se ubica en el puesto 570 en singles y 238 en dobles de la ATP (la Asociación de Tenis Profesional masculino). Desde México, reveló detalles inéditos sobre el apoyo financiero al que recurre para mantener su cronograma de competición y los proyectos que puso en marcha recientemente para mantener su carrera de la manera más óptima posible.

¿Cómo vive un tenista n°500 del mundo?: "Sobreviviendo"

"La verdad es que un tenista de mi ranking vive sobreviviendo. Es muy difícil. Este es el embudo más grande que tiene el tenis. Hasta que no entrás a la qualy (pre clasificación) de los Grand Slams, que sería estando 230 del mundo, es muy grande. El dinero que ganás en los torneo es muy poco y, si no tenés sponsors, como en la mayoría de los casos, es muy difícil sostenerte. Eso te lleva a que no tengas entrenador o no puedas viajar con él y preparador físico. Ese sistema lo tienen jugadores con un poco más de dinero. Es difícil sacar la ventaja si no contás con apoyo económico", relata Paz, que viene de disputar torneos en Mérida, Potosí y Ciudad de México.

El aspecto económico, anímico y la falta de equipo son sólo algunos de las cuestiones que debe vivir un tenista de este ranking, ya que las competiciones a las que puede acceder no ofrecen las mejores condiciones. "Además, las condiciones de los torneos son mucho peores que las que se ven en la tele. Jugás con cambios de pelotas mucho más largos, que las deja mucho más gastadas. Los estándares son mucho más bajos. No es sólo un partido de tenis, es jugar contra todas esas condiciones extras", agrega el tenista argentino al respecto.

El bonaerense aclaró que hace sólo dos años logró organizarse económicamente para "estar más tranquilo", ya que antes no llegaba a juntar "200 o 300 dólares" y vivía el "día a día".

Para tener noción, durante las tres semanas que estuvo jugando en México, se quedó con aproximadamente 2.000 dólares en premios (sólo el pasaje desde Italia, donde se encontraba, le costó u$s600).

Al principio de su carrera, el apoyo financiero se vuelve fundamental para cualquier jugador, que debe viajar cada semana para mantener su ritmo de competición. En este punto, Paz asegura que la diferencia entre los torneos future y challenger es relevante. En esta línea, aclaró: "En algunos torneos (como los challengers) tenés pago el hotel y eso es una gran ayuda. En los futures, tenés que pagarte todo. Estas semanas, que vine a jugar challenger, si bien no me fue bien en los resultados, económicamente me fue mejor que si hubiera ido a jugar futures, porque tengo muy pocos gastos. Sólo el pasaje y alguna que otra comida".

Para los deportistas, la existencia de los sponsors puede ser de gran ayuda. Aunque Paz advirtió sobre los contratos que se ofrecen -sobre todo en Argentina- y que pueden resultar no tan convenientes.

"A los mejores jugadores le llegan las ofertas. Otros van buscando empresas o familiares que los apoyen económicamente. Después tenés otro tipo de sponsors. Hoy por hoy, me dan raquetas, cuerdas y todos los elementos de tenis; tengo sponsors de ropa (una marca italiana) y otro que me da todos los suplementos. Eso es una gran ayuda. Con mi ranking es difícil que me den dinero. Otros de pagan un monto determinado para sostener tu carrera y a cambio le das un porcentaje de tus ganancias", sobre este último detalle, Paz advirtió: El problema es que en Argentina los sponsor son terribles. Es un abuso increíble. Son los peores contratos. Firmás un contrato que te dan una cantidad de dinero que ni siquiera es la ideal y prácticamente le debés tu vida (tenés que dar el 80% de tus ganancias durante no sé cuántos años). Mucha gente lo agarra porque no le queda otra. Estuve en esa situación, analicé los contratos con mi familia y preferí lucharla como la luché".

Y añadió: "Ahora en Argentina salió un muy buen sistema que es Slice Token, para evitar que jugadores tengan que firmar este tipo de contratos".

Juan Pablo Paz dialogó en exclusivo con iProfesional, desde México.

Interclubes: el salvataje económico para algunos tenistas

Paz explicó que -a cambio de perder ritmo de competición- comenzó a inscribirse en torneos de interclubes en Alemania, Italia o Francia, donde puede obtener una buena cantidad de dinero para sostenerse en el nivel profesional el resto del año.

En este sentido, señaló: "En un momento pensé en que no podía seguir así y desarrollé un sistema jugando varios partidos de interclubes, que dan bastante dinero. Eso me permite sostenerme todo el año. Ahora arranco en un par de semanas a jugar al menos un mes y medio de interclubes en el que no compito. El año pasado estuve tres meses sin competir, a cambio de poder estar el resto del año bien parado económicamente".

¿Cuánto pesa el aspecto emocional en la carrera de un tenista?

El aspecto económico se lleva un gran protagonismo, no sólo al momento de disputar un partido, sino cuando los desafíos diarios se vuelven más intensos. Sobre esto, Paz advirtió: "No sé cuánta diferencia técnica habrá entre un tipo que está 250 del mundo y otro que está 50. Si los ponés a pelotear no vas a ver casi diferencia. Tenés que ver las condiciones, qué le pasa al jugador fuera de la cancha, la confianza, la motivación. La diferencia es que si no estás a full concentrado, te agarra otro tipo que sí lo está y perdiste".

Y recordó el presente de su compatriota, Diego "El Peque" Schwartzman": "Lo que hizo Schwartzman en su carrera es una locura. Estuvo 6 o 7 años como 30 del mundo y no sé cuántos años top 100. Si vamos a comparar en tiros, nunca tuvo mucho mejores tiros que nadie y fue top ten. Eso fue siempre mental. Hoy por hoy tal vez no encuentra confianza en la cancha y eso lo lleva a salir del top100. Las diferencias son muy chiquitas".

Sobre este aspecto, concluyó: "El tema del tenis es que tenés que rendir todos los días. En otros deportes jugás solo los fines de semana. Durante la semana podés tener malos días. Si ganás el lunes, tenés que jugar el martes. Desde muy chico te comenzás a dar cuenta cuándo tenés días malos y buenos. Desde chico se aprende a encontrar motivación o hábitos".

Ranking, equipo y agencia propia: los objetivos de Juan Pablo Paz

Sobre sus objetivos de cara a este año, Paz aclaró que pondrá el foco en acceder a la pre clasificación de los Grand Slam (Wimbledon, Roland Garros, entre otros). "Mi objetivo es entrar a la qualy de un Grand Slam. Si lo puedo hacer en tres meses genial si lo hago en un año o dos, genial", sostuvo. Y añadió: "En cuanto a ranking, me gustaría terminar el año en el top400 por lo menos".

Otro gran paso será armar su propio equipo. Esto le permitiría viajar a los torneos acompañado por su entrenador y preparador físico. "Ahora estoy tratando de armar mi equipo: entrenador, preparador físico, psicólogo y viajar con ellos o que te ayuden a mejorar y controlar el calendario. Para eso necesito dinero. Para eso son los interclubes y mi marca personal para vender merchandising ("De Locos"). Estoy tratando de monetizar todos los lugares posibles", mencionó.

Juan Pablo Paz lanzó "De Locos", su propia marca de ropa para juntar dinero y financiarse.

"Hace años que no tengo entrenador. Y te comenzás a preguntar: '¿cómo mejorás?'. De esa forma sería más fácil ir saliendo de este nivel. Yo soy muy afortunado y sé que tengo varios lugares en el mundo donde puedo entrenar y no pago nada o pago muy poco. En Italia hago base y no me cobran un peso. Tampoco es que tenés entrenador, sólo podés utilizar la cancha y el gimnasio. Lo único que pago es mi preparador físico en Argentina (donde estoy dos meses del año)", profundizó.

Finalmente, Paz dio detalles sobre su proyecto de crear una agencia para conseguir contratos a jugadores jóvenes y que estos puedan acceder a torneos interclubes en otros países para obtener dinero y financiarse. Se trata de una iniciativa que ya está en marcha y que hoy incluye a 10 tenistas argentinos.

"Antes no jugaba porque no tenía idea de cómo funcionaban", dijo Paz sobre este tipo de certámenes. Y agregó: "Luego te das cuenta que varios jugadores juegan y muchos clubes buscan jugadores. Tenés que agarrar la propuesta que mejor te llegue. Viniendo desde Argentina, capaz es difícil conocer a fondo este ámbito y por eso desarrollé una agencia que ayuda a los jugadores a encontrar interclubes en Europa. La armé porque en mis primeros años de carrera no jugaba porque no sabía ni que existían. La comparto con Franco Egea, otro tenista. Lo que hacemos es conseguir un contrato y quedarnos con un pequeño porcentaje de lo que le paga el club al jugador. Se llama Tennis Player Agency. Le conseguimos contratos de interclubles a 10 jugadores este año".

Paz hace eco de cada una de sus experiencias en su cuenta de X y en su canal de YouTube, donde se hizo conocido por contar inéditos detalles de su "Camino hacia los Grands Slams".