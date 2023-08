La inteligencia artificial revoluciona la experiencia del tenis para jugadores y espectadores del US Open

El Abierto de tenis de los Estados Unidos de 2023, al igual muchos de los otros torneos importantes de este deporte de este año, incorporará tecnología de inteligencia artificial (IA).

El US Open comenzó el lunes en el Centro Nacional Billie Jean King de la USTA (sigla en inglés por la asociación de tenis de los Estados Unidos) en Flushing Meadows, New York.

Se espera que millones de aficionados vean la acción del campeón vigente, el español Carlos Alcaraz, quien hasta el fin del torneo será el número uno del ranking, a través de medios tradicionales, como la televisión, mientras que otros participan del torneo a través de aplicaciones y otras plataformas digitales.

La empresa IBM provee algunas de las tecnologías innovadoras que los fanáticos e incluso los jugadores experimentan durante el cuarto torneo de Grand Slam de este año.

La rama de consultoría de IBM lleva más de tres décadas de trabajo con la Asociación de Tenis de los Estados Unidos para desarrollar una experiencia digital de vanguardia para los aficionados al tenis.

El centro de datos de IBM tiene una huella significativa dentro del estadio Arthur Ashe, el recinto de tenis de mayor capacidad de espectadores del mundo, en los terrenos del Centro Nacional Billie Jean King.

La aplicación del US Open incluye la inteligencia artificial de IBM.

Partidos narrados y comentados por la inteligencia artificial

La instalación se utiliza para recopilar y analizar millones de puntos de datos para las plataformas digitales del US Open. El torneo de este año también utilizará comentarios de IA.

La tecnología utiliza un módulo de visión por computadora deportivo, el primero en su tipo, que recopila y analiza datos sobre los movimientos específicos de un jugador determinado.

Esos movimientos son transformados con rapidez por un modelo de lenguaje en narración. Este año, IBM introdujo un tipo similar de tecnología para el torneo de tenis de Wimbledon, que este año también ganó Alcaraz.

La plataforma Watsonx AI de IBM creó comentarios de audio y subtítulos para paquetes de videos destacados. Watsonx AI es la plataforma empresarial de datos e inteligencia artificial de la compañía y se implementa para el US Open.

Los modelos de IA generativa ayudan a seleccionar contenido original tanto para la aplicación del US Open como para el sitio web oficial del torneo. El modelo de IA tiene la capacidad de producir funciones populares en la aplicación, como "Match Insights" y comentarios de IA para los momentos destacados.

Los fanáticos del tenis que no pueden asistir en persona al US Open a veces pueden tener dificultades para encontrar un partido específico durante el transcurso del torneo de dos semanas. Cada año, cientos de partidos se llevan a cabo en 17 canchas diferentes a lo largo del torneo, y todos esos partidos no llegan a la transmisión televisiva.

La clave de los datos propietarios para la inteligencia artificial

Es difícil llenar cada partido con comentaristas, pero la tecnología de inteligencia artificial de IBM permite comentarios hablados para todos los partidos que se jueguen en el US Open. Watsonx.ai Sandstone se entrenó para comprender el lenguaje del tenis y crear una experiencia más fluida para los fanáticos.

Los modelos básicos marcaron el comienzo de una nueva era de IA generativa, pero para generar resultados comerciales significativos, necesitan tener experiencia en el campo. Por esa razón, los datos propietarios de una organización son el diferenciador clave cuando se trata de IA.

Operando a través de una infraestructura de nube híbrida habilitada por Red Hat OpenShift, la IA generativa construida sobre estos modelos fundacionales se aplicó para producir comentarios con vocabulario y estructura variada para hacer que los clips sean informativos y atractivos.

"Los fans que accedan a las experiencias digitales del US Open este año podrán experimentar cada partido individual en las diecisiete canchas, con narración detallada de audio y subtítulos acompañando cada video, gracias al poder de la IA generativa de IBM watsonx, específicamente entrenada en el idioma del tenis", dijo Jonathan Adashek, vicepresidente senior de comunicaciones y marketing de IBM, en un comunicado que la empresa envió a iProfesional.

"La funcionalidad AI Commentary fue desarrollada sobre la plataforma de datos e IA de IBM, watsonx, diseñada para habilitar a las empresas para acelerar el trabajo con IA generativa aprovechando los modelos fundacionales y el aprendizaje automático en un solo lugar, con sus propios datos", preció.

En el US Open de este año también se anunció el IBM watsonx powered AI Draw Analysis, las primeras estadísticas de su tipo en el tenis para el US Open, que utilizan datos estructurados y no estructurados de IBM Power Index & Likelihood to Win para proyectar el nivel de ventaja o desventaja de los jugadores en el sorteo individual.

Carlos Alcaraz, número 1 vigente del mundo.

Nuevas experiencias digitales

Cada jugador recibió un IBM AI Draw Analysis en el inicio del torneo, que se actualizará diariamente a medida que avance el torneo y sean eliminados jugadores. Cada sorteo está rankeado, permitiendo a los fans hacer clic en los partidos individuales y ver la dificultad proyectada del sorteo y potenciales oponentes.

Con IBM watsonx powered AI Draw Analysis los fans pueden observar los posibles oponentes de cada jugador y destacar su camino hacia la final, lo que permite una mayor comprensión de los posibles encuentros de cada ronda.

Las experiencias digitales del US Open se ejecutan en la plataforma de nube híbrida, flexible y abierta de la USTA, que integra la tecnología de decenas de socios, automatiza procesos de negocio clave, y asegura toda la experiencia digital de clase mundial del US Open.

El US Open de 2023 finalizará el 10 de septiembre. Para ver la tecnología de IBM en acción se puede visitar el sitio web del torneo y en la aplicación del US Open, disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android.