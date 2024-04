La Justicia sentenció este jueves que los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah y que fueron ordenados por Irán. El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal también sostuvo que la voladura de la AMIA fue un crimen de "lesa humanidad" y esto dejó abierta la posibilidad de que Argentina demande formalmente a Irán.

Según la sentencia de la Justicia, el ataque de marzo de 1992 contra la embajada de Israel y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA en julio de 1994 "respondieron a un designio político y estratégico" de la República Islámica de Irán.

Para la Justicia, Irán estuvo detrás de los atentados a la AMIA y la embajada de Israel

La sentencia fue dictada por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma y constituye una definición trascedente sobre el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, con la posibilidad de que demanden a los responsables: entre ellos, el Estado Islámico de Irán.

Según trascendió, en su voto el juez Mahiques sugirió que este reclamo podría ser realizado por Argentina por la vía diplomática, a través de un tribunal arbitral o incluso por la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de la ONU.

De esta manera, Casación se pronunció sobre los alcances del delito terrorista internacional yihadista y estableción que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan a un Estado: tal es el caso de Hezbollah.

Según el fallo, los damnificados podrán accionar contra los culpables del atentado

Detalles del fallo y las posibles causas del atentado

Dentro del fallo, los jueces explican las causas de los atentados y sugieren la teoría de que con ellos Irán se vengó de la decisión unilateral del Gobierno argentino de cancelar tres contratos de provisión de material y de tecnología nuclear acordados con Teherán, luego de la alianza de Carlos Menem con Estados Unidos y su participación en la primera Guerra del Golfo, en 1991.

Los camaristas creen que Irán consideró "intolerable" el incumplimiento argentino, y su respuesta fue planificar y ejecutar los ataques terroristas "como una forma extrema de presión para que nuestro país revirtiera por fuerza de la coacción su decisión de cancelar esos acuerdos".

Casación también reiteró la necesidad de "acceder" al contenido de la documentación y archivos de la ex SIDE y los mandó a desclasificar, digitalizar y sistematizar nuevamente. También pidió que "se activen e intensifiquen los canales diplomáticos para reunir la información que los servicios de inteligencia extranjeros conservan relativas al brutal atentado".

Casación revisó penas para ex juez y fiscales

El tribunal rebajó, por otra parte, la condena contra el ex juez Juan José Galeano, quien pasó de seis a cuatro años de cárcel por el presunto pago ilegal al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses en el atentado contra la mutual judía.

A los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia les mantuvo los dos años de prisión, y a Telleldín lo absolvió al no poder certificar que hubiera tenido participación directa o indirecta en el ataque.

También fue absuelta Ana María Boragni, ex mujer de Telleldín, quien durante una audiencia reciente dijo al tribunal que cuando se pactó un pago ilegal de 400 mil dólares a su ex pareja estaba presente el entonces ministro del Interior, Carlos Corach.

Entre los absueltos también aparece el ex titular de la DAIA Rubén Beraja. Además, desvinculó al ex juez Galeano del encubrimiento de la denominada "pista siria" y por extensión hizo llegar el alcance de esa decisión al difunto ex presidente Carlos Menem.

La resolución exhorta al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra la República Islámica de Irán.