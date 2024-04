La Justicia falló en contra de una pyme láctea que había presentado distintos recursos y quejas por el bloqueo de una planta industrial por parte del sindicato ATILRA y el posterior despido de trabajadores.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó todos los recursos presentados por la dueña de la empresa Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, y la legisladora Florencia Arieto, contra el juez de la causa que investigaba el caso. El juez había ordenado reincorporar a 26 trabajadores despedidos.

Revés para una pyme tras un bloqueo sindical

Una vez conocida la última resolución de la justicia, Bada Vázquez señaló: "Siento lástima porque evidentemente no saben lo que es mantener viva a una empresa, no saben lo que cuesta producir, lo que cuesta seguir adelante, conseguir clientes, producir, tratar de tratar de exportar, tratar de crecer".

La pyme, ubicada en el partido de Carlos Casares, decidió despedir a 26 trabajadores luego del bloqueo en sus plantas, argumentando que los empleados no respondieron al llamado de la empresa para que regresaran a las tareas.

A partir de los despidos, el gremio Atilra inició una causa judicial que estuvo a cargo del juez laboral José Ignacio Ramonet.

Como el magistrado ordenó primero restituir a las personas afectadas en sus puestos, la empresa presentó una apelación de las resoluciones del magistrado, que además discutían las multas conminatorias por desoír resoluciones judiciales, y los embargos producidos por la falta de pago a los trabajadores de Atilra con sus correspondientes astreintes (sanciones valuadas en dinero contra el deudor).

El conflicto en Lácteos Vidal con Atilra comenzó en 2018. Este lunes, sumó un nuevo revés para la empresa

También había recusado a los Camaristas e interpuesto recursos de queja y apelaciones. La Cámara Nacional no le hizo lugar a ninguno de esos pedidos.

"Con estos fallos le pegan en la cabeza a los que tiramos del carro, a los que pagamos impuestos, a los que intentamos agrandar la plantilla y dar más trabajo, a los que tratamos de sacar una nueva línea de producción, a los que apostamos al país", remarcó Bada Vázquez.

Y cuestionó el accionar del sindicato. "Sé que Atilra está ensañado con nosotros porque no nos pudieron fundir, porque no cedimos a la extorsión del bloqueo. Cuando me secuestraron la fábrica nosotros no cedimos a la extorsión, entonces se quieren vengar porque no lograron hacer la cooperativa para los vagos. Los empleados y nosotros, la familia, liberarnos de la mafia sindical de Atilra a Lácteos Vidal, y entiendo que al final del camino va a haber justicia. Tenemos la conciencia tranquila, tanto la familia como los que siguieron trabajando, como los empleados nuevos. Estamos trabajando bien. Confío en que al final del camino va a haber justicia".

Cómo fue el origen del conflicto en la pyme láctea

Según señalan fuentes sindicales, el conflicto comenzó en 2018, cuando los trabajadores reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.

Fue en 2022 cuando los trabajadores hicieron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Vencida esta resolución, los trabajadores regresaron a las medidas de fuerza con el apoyo de la plana mayor de Atilra.

Desde el sindicato señalaron que, como la empresa no realizó ninguna propuesta tendiente a cumplir las leyes laborales y el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, que rige para los trabajadores de la industria lechera, en agosto de 2022 los trabajadores de Lácteos Vidal iniciaron un paro por tiempo indeterminado.

Un mes después, la empresa láctea despidió a los 29 trabajadores de paro y contrató personal nuevo para continuar produciendo.