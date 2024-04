Guillermo Moreno y Gustavo Sylvestre se cruzaron en vivo: ¿qué se dijeron?

El conductor televisivo Gustavo Sylvestre y el dirigente peronista Guillermo Moreno protagonizaron una polémica en vivo durante un programa en la señal C5N. La discusión se produjo cuando el conductor reprochó al exfuncionario kirchnerista sus descalificaciones a otros referentes del peronismo, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Moreno le respondió con una alusión personal: "Cuando fui funcionario, te compraste la casa". El dirigente aparece habitualmente en los estudios de C5N, con críticas a la administración Fernández y al kirchnerismo en general.

Las críticas del exsecretario de Comercio Interior exasperaron a Sylvestre, quien decidió interrumpir al invitado y expuso sobre la mesa sus diferencias. "¿Me permitís un minuto?", dijo Sylvestre. "Cuando muchos durante el macrismo estaban escondidos debajo de la cama -no sé dónde estabas vos- hice mucho más que varios dirigentes políticos. Entonces no jodas, te lo digo en serio, no jodas...", amenazó el conductor.

Moreno también polemizó con Rosario Ayerdi, quien integra el panel de debate del programa Minuto Uno. "Te presentaste en las elecciones y perdiste", recordó Ayerdi. Moreno la ignoró y recordó que "el día que (la expresidenta) Cristina (Fernández de) Kirchner eligió a Alberto Fernández, yo dije que era el peor".

Las alusiones de Moreno a "la dupla Fernández" fueron para recriminarle a Sylvestre su sintonía con el gobierno anterior, especialmente con la exviceprersidenta. "Nosotros no somos dirigentes", argumentó Sylvestre.

"Yo no fui funcionario nunca. Podría ser mucho mejor que cualquiera de los que están acá ahora", desafió el conductor. "Cuando yo fui funcionario, vos te compraste la casa, así que no me digas nada" contraatacó Moreno.

Chicanas entre Guillermo Moreno y Gustavo Sylvestre

"Con el peronómetro estás echándole la culpa a todo el mundo, te creés que sos el número uno. Pará... La autocrítica se la tienen que hacer todos", siguió Sylvestre. "Vos tenés que hacer la autocrítica", respondió casi a los gritos el exfuncionario del kirchnerismo.

"No podés pasar por la vida insultando a todo el mundo", insistió Sylvestre. "Yo no insulto a nadie", negó Moreno. "Insultás a Kicillof, que es el único ganador del peronismo", dijo Sylvestre con tono ofendido.

"Eso para vos, para mí (Kicillof) nos llevó al desastre", replicó Moreno, fuera de sí. "Ganó la provincia de Buenos Aires", remarcaron Ayerdi y Sylvestre. Moreno reprochó al conductor: "Bancaste a (el expresidente Raúl) Alfonsín, jodete".

Sylvestre provocó entonces al dirigente por la posibilidad de que conforme una alianza junto al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien acompañó al expresidente Mauricio Macri como candidato a vicepresidente de Cambiemos en las elecciones del 2015.