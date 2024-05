El Veraz es la base de datos que recopila información sobre el historial crediticio de las personas o empresas en el país. Estar en el Veraz puede ser un impedimento para realizar operaciones financieras como, por ejemplo, alquilar una propiedad.

La creadora de contenido Melina Sol Rahvalschi, más conocida como @delderecho.alhecho en redes sociales, enseña a sus seguidores todo lo que se debe saber sobre el derecho argentino. En esta oportunidad, explica qué pasa si se está en el Veraz y se quiere renovar un contrato de alquiler.

¿Cómo hago para renovar el contrato de alquiler si estoy en el Veraz?

Melina Rahvalschi es una abogada independiente que genera contenido en redes sociales sobre el derecho en la Argentina. Tiene cuentas en Instagram, TikTok y YouTube donde publica videos y fotos compartiendo información relevante y respondiendo preguntas.

Cómo renovar el alquiler si se está en el Veraz es una pregunta que Melina recibió recientemente en su cuenta de Instagram. Ante la inquietud del usuario, la creadora de contenido respondió con un video explicativo claro y conciso.

"No hay nada en la ley que diga si podes o no renovar el contrato de alquiler si estás en el Veraz" inició Rahvalschi. Luego, continúa su explicación "muchas inmobiliarias y propietarios se fijan si la gente está en el Veraz para no renovar o no firmar directamente un contrato".

Lo que la creadora de contenido expresa es que las personas que se encuentran en el Veraz suelen ser vistas como poco confiables debido a que contienen deudas. Tener un historial crediticio con deudas puede dificultar el proceso de alquiler o de renovación de contrato.

Esta es una de las razones por la cual se deben evitar las deudas financieras y mantener los informes limpios.

Adicionalmente, @delderecho.alhecho cuenta con una página web en donde ofrece guías y talleres especializados, generalmente orientado abogados y estudiantes de abogacía.

Los talleres están pensados para enseñar y mostrar la realidad del ejercicio profesional. Tienen el objetivo de tener una salida laboral rápida de manera independiente, ofrecer servicios y ganar experiencia.

Estar en el Veraz puede impedir realizar operaciones financieras

¿Cómo puedo pedir un informe del Veraz de forma gratuita?

Según la Ley de protección de datos personales número 25.326 en Argentina, todas las personas tienen derecho a acceder a sus datos de forma gratuita en un plazo máximo de 6 meses. Para obtener el informe gratuito del Veraz deberás seguir los siguientes pasos:

Llamar por teléfono al (011) 5352-4800, de lunes a viernes de 9.00 a 18.00. La contestadora te preguntará si la consulta es para uno mismo o para un tercero, por lo que deberás escoger la opción " para uno mismo ";

de lunes a viernes de 9.00 a 18.00. La contestadora te preguntará si la consulta es para uno mismo o para un tercero, por lo que deberás escoger la opción " "; Luego te pedirá tu sexo, número de DNI y otros datos personales. Después te repetirá tus datos personales y deberás confirmarlos;

y otros datos personales. Después te repetirá tus datos personales y deberás confirmarlos; A continuación te harán tres preguntas al azar para verificar tu identidad . Pueden ser sobre tu fecha de nacimiento, si tenés una cuenta o tarjeta en determinada entidad bancaria, entre otras;

. Pueden ser sobre tu fecha de nacimiento, si tenés una cuenta o tarjeta en determinada entidad bancaria, entre otras; Después te preguntará si querés hacer valer tu derecho de acceso a la información crediticia y deberás responder afirmativamente;

y deberás responder afirmativamente; Finalmente te informarán un código que deberás anotar o solicitar por SMS. Este código lo deberás ingresar en la página del Veraz, en la sección "Acceder a su Derecho de Acceso".

Otra manera de saber si se está en el Veraz es a través de la página web con el DNI.

Se puede consultar el Veraz en línea con el DNI

La página oficial de Veraz ofrece una plataforma para este propósito. Dentro de la sección de "Individuos", los usuarios encuentran la opción "Mi Veraz" donde deberán completar con sus datos personales.

El informe resultante proporciona un panorama detallado que incluye:

Verificación de datos personales;

Relaciones comerciales con terceros, como el estado civil en el caso de individuos o detalles sobre sociedades;

como el estado civil en el caso de individuos o detalles sobre sociedades; Historial financiero relacionado con la adquisición o cancelación de productos y deudas en bancos asociados a la base de datos del Veraz;

relacionado con la adquisición o cancelación de productos y deudas en bancos asociados a la base de datos del Información sobre el cumplimiento de obligaciones reportadas por el Banco Central, la AFIP y los propios clientes de Veraz;

reportadas por el Banco Central, la AFIP y los propios clientes de Veraz; Detalles sobre cheques rechazados en los últimos 24 meses;

en los últimos 24 meses; Datos concernientes a procesos judiciales y extrajudiciales;

Información sobre pedidos de quiebra, juicios, concursos o deudas comerciales.

Los reportes del Veraz gratuitos son completos y actualizados, ya que la ley así lo indica. Son reportes que incluyen datos financieros como préstamos (vigentes y/o deudas), existencias, o no, de tarjeta de crédito, deudas pendientes de cobro que pueda haber cargadas, fideicomisos, cheques rebotados, etc.

Es importante recordar que esta compañía emite un informe gratuito cada 6 meses, conforme al plazo establecido por ley.

En la base de datos del Veraz figuran aquellas personas o empresas que hayan contraído deudas bancarias o crediticias canalizadas a través de entidades reconocidas por el Estado. Por el contrario, no se permiten consultar deudas privadas.