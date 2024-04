Fue a Caffè del Popolo y comparó los precios con los de Buenos Aires: "No lo puedo creer"

Recorriendo Córdoba, Ramiro, el creador de "Bajoenando por hay", se sorprendió por la relación precio-calidad que encontró en la cafetería "más pequeña del mundo". El fotógrafo, y creador de contenido, dejó su punto de vista sobre lo que consumió y remarcó: "Un precio justo, ¡no lo puedo creer".

Se trata de Caffè del Popolo, un local de apenas 4 m² ubicado en una transitada esquina de barrio Nueva Córdoba. Ramiro leyó las reseñas que esta cafetería de especialidad tiene en Google y destacó que su gran mayoría eran positivas: tiene 4.5 estrellas en la guía del buscador.

¿Cuánto sale tomar un café en la cafetería "más pequeña del mundo"?

Luego de debatir cómo se pronunciaba el nombre del local, el creador de contenidos compró un café con leche, o latte, junto con una cookie y un scon de queso. Lo que más le gustó a Ramiro fue la galletita, pero el resto de los productos también fueron "aprobados".

"El local es muy sencillo", destacó y detalló que cuenta solo con un toldito para los días de lluvia y solo cuatro espacios para sentarse: dos en la barra y dos para esperar que te entreguen el café y seguir con tu día.

Y sobre los precios, Ramiro contó que pagó $5.700 (y en su video de YouTube pone que equivale a 5,67 dólares):

Café con leche: $2.700

Galletita: $1.500

Scon: $1.500

"Es barato. Comparado con las cafeterías de especialidad en Ciudad de Buenos Aires, está barato", resaltó y agregó: "Esperaba que me diga $9.500 y cuando me dijo $5.700 fue como '¡Un precio justo, no lo puedo creer!'".

¿Cuánto sale una franquicia de Caffè del Popolo?

Esta cafetería tan particular abrió en 2021, de la mano de Ramira Traverssa, con el apoyo de la consultora especializada Centrofranchising. Desde entonces, recibieron consultas por abrir sus locales en diferentes provincias y hasta el exterior. Por este motivo, su creador decidió incursionar en el mundo de las franquicias. "Además de ser atrayente, tanto estética como arquitectónicamente, por el modelo de negocio, la inversión no es tan alta, y los costos están reducidos a su máxima expresión, por supuesto porque el tamaño así también lo requiere", señaló Traverssa a iProfesional.

La clave del local es la ubicación, y Traverssa explica que ofrece tres formatos:

Strada , que responde al modelo original del Caffè del Popolo, pero que admite espacios de hasta 20 m², preferentemente en esquinas y con salida a la calle.

, que responde al modelo original del Caffè del Popolo, pero que admite espacios de hasta 20 m², preferentemente en esquinas y con salida a la calle. Shop , para inmuebles de entre 40 y 200 m², este modelo contempla un espacio en la vereda para mesas y sillas.

, para inmuebles de entre 40 y 200 m², este modelo contempla un espacio en la vereda para mesas y sillas. Mall, un formato exclusivo para shopping o paseos gastronómicos

Compartió en su canal de Youtube "Bajoneando por hay" su experiencia en el café más pequeño del mundo.

Todo depende de que modelo se elija, pero la inversión total de una franquicia arranca de los u$s62.815 (modelo Strada) e incluye desde la obra y el fee de ingreso hasta el stock inicial de mercadería. Para el modelo Shop, la inversión total ronda los u$s110.306. Para el modelo Mall, la inversión la calculan uno a uno, dependiendo del tipo de establecimiento, los modelos que admitan y las exigencias que pongan.

Al mismo tiempo, Traverssa comentó que los contratos son de 4 años renovables, y que la inversión podría recuperarse en los primeros tres años de actividad. "En los papeles, el objetivo es terminar el año con 3 aperturas en Argentina y una máster franquicia en el exterior", confesó a iProfesional.