Se quedó sin trabajo porque la empresa en la que trabajó 27 años quebró, y lejos de bajar los bazos, viajó de La Pampa a Chubut en busca de una oportunidad. Carlos, con su cartel en mano, reconoce que la situación está complicada en todo el país, pero no pierde la esperanza de encontrar un trabajo rural.

Carlos Ñancucheo contó a DiarioJornada, que unas 900 personas quedaron sin trabajo cuando quebró la empresa en la que trabajaba, y tanto él como muchos compañeros decidieron emigrar de Río Curacó en busca de trabajo. Hoy, sin éxito y afrontando situaciones de inseguridad, muestra su cartel de "busco trabajo rural" en las calles de Trelew.

Un cartel y el deseo de trabajar en el campo

El pampeano reconoció que "la situación está difícil para todos" y que no es sencillo encontrar una oferta de trabajo. Carlos dejó a sus dos hijos y esposa en La Pampa para "buscar un trabajo en el sur". Y a todo el que se le acerca le muestra un papel con su número de contacto: 2804-634447. A pesar del difícil momento que atraviesa, no pierde la esperanza de que llegue su oportunidad: "Si uno no sale a buscar trabajo, el trabajo tampoco te va a venir a buscar a la casa".

Desafortunadamente, estuvo tres días en Puerto Madryn y le robaron en tres oportunidades, por lo que quedó "con lo puesto. Lo que más lamento es que se llevaron hasta el cargador de mi celular y lo tengo apagado".

Sobre su trabajo anterior, contó que la empresa en la que trabajaba presentó quiebra y que no lo indemnizaron: "Trabajé 27 años en la compañía San Eduardo y yo como otros compañeros andamos dando vueltas por todo el país y eso no lo reconoce ni el Gobierno. Dejar a la familia es muy triste, pero yo tengo que salir a buscar un trabajo para tener un futuro mejor", contó triste por todo lo que está atravesando.

Sobre la búsqueda laboral, detalló que puede realizar "todo lo que sea tarea rural, me manejo a caballo, con animales, alambrado, hacienda, molineros, entre otros trabajos que sé hacer. Yo no busco faltarle el respeto a nadie porque soy un trabajador como cualquiera, quiero mandarle plata limpia a mi familia, claro que se extrañan mucho. Espero que la gente de campo se ponga la mano en el corazón y me dé una oportunidad", dijo esperanzado.

Carlos no cuenta con dinero para pagarse una habitación y no conoce a nadie en Trelew, por lo que pasó la noche durmiendo en la plaza local y este jueves pudo cargar su teléfono y almorzar en la Catedral María Auxiliadora. Con ganas de trabajar y la esperanza de que esa oportunidad llegue pronto, el pampeano sigue con su cartel por las calles chubutenses.