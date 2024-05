Un joven se hizo tendencia en las redes sociales luego de revelar un truco para contar con envíos gratis siempre en Mercado Libre.

Se trata de un mecanismo que causó impacto, ya que la empresa que lidera Marcos Galperín viene de aumentar los costos para el traslado de productos e incrementar el monto mínimo para acceder a un envío gratuito.

El truco para tener envíos gratis de Mercado Libre siempre

"Tenés que comprar más del mismo producto hasta que te salga gratis el envío, y después te quedás con uno sólo y devolvés el resto. Hecha la ley, hecha la trampa". Sin embargo, este tipo de conductas puede traer problemas a los vendedores.

El truco se volvió tendencia en X.

En este sentido, vale recordar que Mercado Libre viene de anunciar un aumento en sus envíos desde enero de 2024, momento en el que el monto mínimo para acceder a envíos gratuitos pasó de 10.000 a 16.000 pesos.

Al respecto, Paul Hogg, Director Sr. de operaciones de Mercado Libre, explicó: "Vos hacés tu pedido y ese pedido se refleja en un sistema que tenemos nosotros en el centro de distribución. Automáticamente, los chicos de nuestro equipo reciben la orden de buscar determinada cantidad de determinado producto. Si el envío es para el mismo día, sólo tenemos una hora para prepararlo".

Mercado Libre o Amazon: quién paga más rápido y mejor a vendedores

A continuación, haremos una comparación -punto por punto- entre la compañía fundada por el estadounidense Jeff Bezos y su par de Argentina, Marcos Galperín.

1. Qué página web cuenta con más tráfico

Según el sitio online similarweb.com, que permite comparar el nivel de tráfico de las distintas páginas de internet, el nivel de visitas mensuales entre Amazon y Mercado Libre es muy diferente. Durante el primer mes de 2024, la plataforma estadounidense cosechó casi 2.500 millones de visitas, mientras que Mercado Libre Argentina se quedó con 140 millones de usuarios.

Vale destacar que la firma argentina cuenta además con sitios web exclusivos para México (111 millones de visitas), Brasil (268 millones de usuarios), Colombia (40 millones de visitas) y otros países de América Latina, cuyas estadísticas habría que sumar al total.

Amazon cuenta con una mayor cantidad de visitas mensuales y las agrupa todas en un mismo sitio web.

2. Qué plataforma cobra menos comisiones

Mercado Libre oscila entre el 12,5% y el 20,5% de comisión por venta, dependiendo de la categoría del producto, su precio y el tipo de publicación que el vendedor seleccione.

En el caso de Amazon, estos valores van del 8% al 15% y pueden variar según los aspectos antes mencionados.

Esto, sin contar tarifas extras por mantener productos en sus almacenes ni impuestos.

3. Qué sitio web permite poner a la venta un producto más rápido

Lo cierto es que en ambos casos, el usuario cuenta con un menú de pasos bastante intuitivo. Sólo hay que escribir el nombre del producto, sus características, categoría, entre otros detalles.

Un dato a tener en cuenta es que Mercado Libre no considera si el producto que se pondrá a la venta tiene un código de barras, mientras que en Amazon, si el producto en cuestión no existe en su web y no tiene código de barras, tomará al menos una semana recibir el alta del producto.

4. Qué firma paga más rápido

Esto depende de tu nivel como vendedor y si vendes desde tu casa o comercio, o desde la bodega de la empresa. Al empezar, ambas plataformas demoran en pagar al menos dos semanas.

Mercado Libre puede demorar hasta 15 días en liberar el dinero de una venta.

Amazon puede llegar a demorar hasta 30 días, porque cuenta con un cronograma de cortes determinados, por lo que si la venta no se hace hasta determinada fecha, el ingreso del pago pasará para el siguiente mes.

Mercado Libre, en cambio, inicia el proceso de pago al recibir la confirmación del comprador de que ya recibió el producto. Puede demorar hasta un máximo de 15 días. Si alcanzas el nivel de "mercado líder", el dinero de las ventas se libera casi de manera automática.

5. Qué empresa permite un envío de productos más ágil

A la hora de vender desde el hogar o un negocio propio, ambas firmas facilitan el proceso. En el caso de Amazon, ofrece tarifas preferenciales para contratar un tercero que se encargue del envío. En cuanto a Mercado Libre, cuenta con oficinas ubicadas estratégicamente donde se pueden dejar los productos para que luego sean distribuidos.

La diferencia surge al querer enviar nuestro producto a las bodegas.

Si el usuario no cuenta con un determinado número de ventas o buena calificación, Mercado Libre no te tendrá en cuenta para este tipo de procedimiento. La empresa te pide llenar un formulario o hasta hay que esperar su invitación para acceder a este servicio.

En Amazon, en cambio, se permite hacer envíos con mayor facilidad desde sus almacenes.