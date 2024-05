Yago Nahuel Escobar, quien daba consejos financieros por TikTok y YouTube dese su empresa Money Shelter, fue detenido por la Policía Federal (PFA) en la casa de su novia, en San Luis, luego de permanecer siete meses prófugo, en una causa que investiga una estructura, conformada por cuatro amigos, acusados de montar una asociación ilícita para cometer una estafa piramidal al estilo Ponzi.

La fiscal María Gabriela Urrutia, a cargo de la UFI N°10 de General Rodríguez, en el oeste del Gran Buenos Aires, y el secretario Sebastián Tacchini, a cargo de la investigación, señalaron como autores de la maniobra a Ivo Bertolone, considerado el líder de la estructura, Camila Bertolone; Agostina Biagioni y Escobar.

La firma, que no contaba con el aval del Banco Central de la República Argentina, prometía retornos con rentabilidad extraordinaria, a través de inversiones en la Bolsa de New York y fondos de inversión, con la finalidad de captar capitales de particulares, según la acusación, a sabiendas de que no podrían cumplir con los compromisos pactados: un interés del 5% mensual en dólares.

"Hay una mejor opción que un plazo fijo. Tus ahorros seguros y en movimiento", aseguraba Money Shelter en una promoción en a red social lLinkedIn. El dinero no era invertido sino, supuestamente, en una empresa llamada Adhemar Capital S.R.L. de la provincia de Catamarca, segúb determinaron los detectives.

Ivo y Agostina siguen prófugos y tienen pedido de captura internacional vigente; Camila fue detenida, liberada y sigue vinculada al proceso. Escobar espera a ser trasladado a Buenos Aires para ser indagado.

El trader es el que mayor exposición tenía en redes sociales, donde ofrecía cursos y prometía "libertad financiera". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio a conocer el martes la captura en sus redes sociales. "Atrapame si puedes, y lo atrapamos", dijo en referencia a Escobar.

Los señuelos para cazar a inversores desprevenidos

Los cuatro involucrados intentaron borrar cualquier huella de sus identidades en el mundo digital y cerraron sus cuentas. Los responsables de Money Shelter invitaban a los potenciales inversores a sus oficinas en el barrio porteño de Núñez. Allí los recibían los líderes de la organización.

Otros se dedicaban a la parte administrativa y manejo de redes, donde publicaban fotografías con viajes ostentosos, realizando fiestas en las que se regalaban dólares y se movilizaban en autos de alta gama.

En las publicaciones se pueden ver viajes a Estambul, Dubai, Miami y Cancún. También, hay videos de la inauguración de la oficina en el barrio porteño, decorada con cuadros de billetes, retratos del personaje interpretado por Leonardo Di Caprio en "El Lobo de Wall Street". Se puede ver el brindis con champagne entre los jóvenes involucrados y la imagen de un árbol con dólares entre sus hojas.

De acuerdo a los investigadores, se trata de imágenes publicadas con el objeto de "aparentar solvencia económica obtenida en sus negocios bursátiles y financieros". Incluso, unos de los denunciantes contó que supo de una "exclusiva fiesta" que se realizó en 2021, en el Hipódromo de Palermo, en la que vieron a Bertolone, y a sus consortes, Escobar y Bangioni regalar a sus invitados billetes de dólar.

Hay una quinta persona que está mencionada en la investigación, pero no se lograron, hasta el momento, recabar pruebas suficientes para realizar una imputación formal y solicitar así su detención. Se trata de S.B., hermano de Agostina, quien se presentaba en la red social X como "administrador de capital financiero". "Crecé económicamente e invertí tu tiempo en vivir la vida que deseas", detallaba en su biografía en X.