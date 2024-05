Video: "Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto", la respuesta de Milei a los reproches por el ajuste

Javier Milei estuvo presente en La Rural, donde se cerró la Expo Angus. En una visita breve, prometió eliminar el impuesto PAIS y las retenciones y hasta se tomó fotos con el campeón.

Sin embargo, en medio de la recorrida entre el público, tuvo algunos sobresaltos, ya que un hombre le reprochó que "la gente no llega a fin de mes".

Ante las críticas, el Presidente se detuvo y respondió que esas acusaciones son falsas: "Si la gente no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto".

La presencia de Milei generó revuelo en el predio de La Rural, donde quería presentar su flamante libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, un deseo del que tuvo que desistir enfrentado con la conducción de la Fundación El Libro, que realizaba por entonces la tradicional feria del sector editorial.

La recorrida por La Rural

La recorrida siguió con una visita al remate de la empresa Colombo y Magliano. Posó cuando le obsequiaron el libro Asociación Argentina de Angus: 100 Años De Liderazgo, de Juan Carlos Grassi. Observó la final,acarició al "Gran Campeón Macho Angus Negro" y hasta le acercaron una motosierra.

Más tarde tuvo otro cruce con un asistente a la feria, cuando un hombre le recriminó por la no entrega de alimentos a comedores.

"Es lo que vengo diciendo: que el cepo lo voy a levantar el día que termine de desactivar todas las bombas que dejó el kircherismo", le respondió Milei a uno de los noteros que insistían con las preguntas al paso.

Milei junto al ganador de La Rural.

Entonces en el video que capturó ese momento se escucha la voz de un hombre que, fuera de cámara, le dice: "¿Por qué no reparte los alimentos que están en los galpones?".

La pregunta fue por la nota que hizo circular el medio opositor El Destape sobre alimentos acumulados en un galpón, en medio de la denuncia que el Ministerio de Capital Humano hizo por comedores fantasma.

"Efectivamente esos alimentos existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. Los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y, además, están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener", indicó Adorni el jueves, en su habitual conferencia de prensa, en medio de las denuncias por comedores irregulares. "Por supuesto que los alimentos se van a repartir y le va a llegar a la gente que le tiene que llegar", completó el portavoz.

A esa versión rebatida por el vocero aludió Milei para contestar el reproche del hombre en La Rural. "Si se están repartiendo, digamos...", desmintió el reclamo. "Lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curros", siguió.

El hombre continuó con sus quejas. "La gente no llega a fin de mes, Presidente", le comentó.

Milei volvió a girar la cabeza para responder. "Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle, y eso es falso", replicó el mandatario.

El hombre insistió: "Yo se lo digo: la gente no llega".

"Y bueno, digamos", concluyó Milei, "si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto". En ese momento tomó la motosierra que le acercaron y, serio, se sacó la foto.