Pablo Echarri siempre ha estado en desacuerdo con el Gobierno de Javier Milei, y recientemente habló sobre la situación económica, lanzando críticas esperadas, pero también haciendo una revelación sorprendente sobre cómo llega a fin de mes.

¿Qué hace Pablo Echarri para llegar a fin de mes?

En una entrevista con C5N durante el debate sobre la Ley de Bases en la comisión del Senado, el actor fue consultado sobre el impacto de la situación actual en su economía diaria. "¿Cómo estás vos en lo personal y en lo económico, con la suba de las tarifas de gas, de luz, los precios?", le preguntó el periodista.

"Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. Algunos creen que yo vengo a defender políticas culturales porque yo me sirvo del Instituto Nacional del Teatro. Yo tengo un trabajo sostenido, soy productor, soy actor, me sigo subiendo a las tablas", respondió Pablo Echarri.

"De alguna manera, no es a mí a quien más va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta. Los impuestos y los servicios han subido de manera sideral. La última factura de agua me llegó por casi 100 mil pesos. ¡De agua!", agregó el actor, expresando su descontento.

Ante la consulta sobre si tiene que recurrir a sus ahorros, la respuesta fue afirmativa. "Tocamos ahorros, claramente. Este es un deporte que la clase media argentina está haciendo para subsistir. Esto es lo que vinieron a hacer. Vinieron a sostener el ‘saneamiento de la economía’ con el ahorro de los argentinos", explicó.

Pablo Echarri confesó que cambia dólares para llegar a fin de mes

En ese sentido, Pablo Echarri recordó una frase de Patria Bullrich, para acentuar en su crítica. "Lo había dicho Bullrich antes, no creo que haya sido un acto fallido: ‘La Argentina va a salir adelante con los ahorros de los argentinos’. Yo cambio dólares porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina", confesó el actor.

"No nos vamos a poner a discutir la dicotomía de ahorrar en pesos o ahorrar en dólares. ‘Ah, ahorrás en dólares’. Sí, señora, la Argentina es un país con una economía bi monetaria. Ponés un plazo fijo, viene una devaluación y perdiste en ese instante. No nos engañemos más", agregó Pablo Echarri.

"Tomemos el toro por las astas y tratemos de resolverlo. Así que sí, ahorro en dólares, me impacta y cambio dólares. Mi aliciente es que yo no lo voté. Es como un chupetín tonto, por lo menos", concluyó Pablo Echarri.