La AFIP subastará una camioneta de alta gama el próximo 18 de junio, con un precio base que se ubica muy por debajo de lo que vale este vehículo en el mercado.

A tavés de las subastas que realiza el Banco Ciudad, la Administración Federal de Ingresos Públicos pondrá a remate un Jeep modelo Grand Cherokee. A diferencia de otros eventos similares, en esta oportunidad será el único vehículo por el que se podrá ofertar.

AFIP subasta una camioneta de lujo: de qué modelo se trata

El vehículo en cuestión es un Jeep Grand Cherokee Laredo, 4x2 Sport, tipo rural y de 5 puertas. Es modelo 2007 y tiene sólo 43.797 kilómetros, según se destaca en la descripción del Banco Ciudad.

El precio base parte de los $4 millones, mientras que para participar de la subasta hay que depositar en garantía $400.000.

Dentro de las especificaciones, se destaca que es color gris plata, no tiene batería, aunque su estado general es "bueno". Aclaran, de todas formas, que el funcionamiento está sin controlar y que requiere certificado de seguridad vehicular que el comprador "deberá tramitar por ante la agencia nacional de seguridad vial".

La camioneta que subasta la AFIP: tiene un precio base de $4 millones

"Se vende en el estado en que se encuentran y exhiben", concluyen, para aclarar también que el lote tributa 21% de IVA sobre el precio de venta.

Lo cierto es que, más allá de su estado, puede presentarse como una oportunidad para quien desee comprarla y acondicionarla. Por caso, una camioneta del mismo modelo y el mismo año (con 170.000 kilómetros), se vende en plataformas online desde u$s15.000.

Cómo participar de la subasta de la AFIP

Para participar de la subasta online de la AFIP, deben seguirse los siguientes pasos:

Conectarse a la página de subastas del Banco Ciudad desde cualquier lugar del país

Inscribirse al menos 48 horas antes del inicio de la subasta y cumplir con los requisitos establecidos por el banco

Realizar las ofertas a través del portal web y esperar la confirmación por correo electrónico en caso de resultar ganador

El ganador de la subasta debe realizar un pago del 20% del precio de venta como seña, además del 10% correspondiente a la comisión más IVA, dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la subasta.

"Tras recibir este pago, se devolverán los fondos depositados en garantía. Por lo general, el plazo para la integración del saldo es de 10 días", aclaran desde el Banco Ciudad

En tanto, en caso de no ganar la subasta, la "garantía de oferta será reintegrada a quienes no hayan resultado adjudicatarios de lotes, dentro de un plazo de hasta 7 días hábiles, a contar desde la fecha de finalización de la Subasta On Line, mediante transferencia bancaria", señalan

Otro aspecto a tener en cuenta, remarcan desde el banco es que las ofertas realizadas "no se pueden anular y/o cancelar en ningún caso, quedando desestimadas únicamente en el momento de ser superadas por otro oferente.

De esta manera, la AFIP llevará a cabo una nueva subasta: en esta oportunidad, se trata de una camioneta de gama alta, pero también el ente suele rematar productos tecnológicos como celulares, o inmuebles.