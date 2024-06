La Adminstración Nacional de la Seguridad Social anunció un aumento en los haberes de las Pensiones No Contributivas. ¿Cuál es el monto de cada una?

Los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES se actualizaron y los beneficiarios recibirán una suma adicional a sus haberes regulares. Te contamos cuándo y cuánto pagan cada una de las Pensiones No Contributivas.

¿Cuál es el monto de las pensiones no contributivas de ANSES?

A partir de junio de 2024, las Pensiones No Contributivas (PNC) se actualizarán con un incremento que elevará el monto mensual a $144.851,77. A este valor se le sumará un bono previsional de $70.000 mensuales. Además, los beneficiarios recibirán el medio aguinaldo correspondiente a la primera mitad del año, que es de $72.425,89.

Sumando estos conceptos, los beneficiarios de las PNC por invalidez y vejez percibirán un total de $287.277,66.

Por otro lado, las madres de siete hijos que reciben Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán un total de $380.396,65. Este monto se compone de $206.931,10 correspondiente al haber mínimo, más el bono previsional de $70.000 y la primera cuota del aguinaldo de $103.465,5.

¿Cuándo se cobran las pensiones no contributivas?

La fecha de cobro de las diferentes Pensiones No Contributivas se determina según el último número del DNI del beneficiario:

Documentos de identidad terminados en 0 y 1, a partir del 10 de junio;

Documentos de identidad terminados en 2 y 3, a partir del 11 de junio;

Documentos de identidad terminados en 4 y 5, a partir del 12 de junio;

Documentos de identidad terminados en 6 y 7, a partir del 13 de junio;

Documentos de identidad terminados en 8 y 9, a partir del 14 de junio.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES son un beneficio económico dirigido a personas que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación o pensión ordinaria. Es decir, no han realizado aportes al sistema previsional durante su vida laboral.

Existen diferentes tipos de PNC, cada una con sus propios requisitos y características:

Pensión no contributiva por vejez: Dirigida a personas que tienen 70 años o más y no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria;

Pensión no contributiva por invalidez: Dirigida a personas con una discapacidad física o mental que les impide trabajar;

Pensión no contributiva para madres de 7 hijos: Dirigida a madres que han tenido 7 o más hijos;

Pensión no contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: destinada a personas viviendo con VIH y/o hepatitis B y/o C y se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Sin embargo, todas las Pensiones No Contributivas cuentan con algunos requisitos generales que se deben cumplir para solicitarlas:

Ser persona con discapacidad y encontrarse en situación de vulnerabilidad;

No percibir una jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva;

No estar empleado bajo relación de dependencia, ni registrado como autónomo o monotributista del régimen general;

No tener ingresos ni recursos suficientes. En el caso de ser mayor de edad, no se considerarán los ingresos del grupo familiar del solicitante. Solo se evaluarán los ingresos de madres, padres o tutores, en el caso de solicitantes menores de edad;

Ser argentino nativo, argentino naturalizado o extranjero con 10 años de residencia en el país. En el caso de solicitantes menores de edad, se debe acreditar la residencia mínima y continuada en el país de 3 años de los padres, madres o tutores;

No estar detenido en un establecimiento penitenciario. Podrá solicitar la pensión quien se encuentre a disposición de la justicia fuera del establecimiento penitenciario.

¿Cómo solicitar una pensión no contributiva?

Las Pensiones No Contributivas se solicitan en línea

Ingresar a Mi ANSES, acceder con la Clave de la Seguridad Social . Es posible crearla en el momento en el sitio web oficial del Gobierno.

Verificar y cargar los datos. En el menú, seleccionar "Solicitud de prestaciones". No olvidar de verificar que los datos personales y relaciones familiares se encuentren actualizados;

Solicitar la Pensión No Contributiva. Elegir la opción "Pensión no Contributiva por Invalidez'', por ejemplo, y seguir los pasos. Es obligatorio solicitar el Certificado Médico Oficial. Puede ser en formato digital y solicitarlo en un centro de salud o en un hospital público, o en formato papel en las oficinas de atención de ANSES.

La documentación necesaria para solicitar una Pensión No Contributiva es la siguiente:

DNI del titular. En caso de ser menor de edad, partida de nacimiento y la documentación de los padres;

Formulario P.S 6.4 de apoderado, en caso de corresponder;

de apoderado, en caso de corresponder; Fotocopias de toda la documentación (en el caso del DNI frente y dorso).

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas de ANSES reciben un aumento en sus haberes, además de un bono adicional y el pago del medio aguinaldo.