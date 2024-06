La austríaca Marlene Engelhorn, heredera del imperio farmacéutico alemán BASF, comenzó a regalar parte de su fortuna porque "no hizo nada para merecerla"

Una de las herederas del imperio farmacéutico alemán BASF, Marlene Engelhorn, distribuyó 25 millones de euros entre 77 ONG, como parte de su campaña para reclamar que en Austria se instaure un impuesto de sucesiones que contribuya a redistribuir la riqueza.

"Si la política falla, tenemos que arreglarlo nosotros. La riqueza está desigualmente distribuida en Austria, y el poder también", es el mensaje de Engelhorn, de 32 años.

El reparto de ese dinero estuvo a cargo de un consejo llamado 'Consejo Bueno' constituido por cincuenta ciudadanos, elegidos entre 10.000 empadronados en Austria siguiendo criterios que reflejaran la composición de la población austríaca.

Multimillonaria reparte de lo que recibió de herencia: ¿a quiénes?

Este grupo comenzó en marzo a deliberar sobre el reparto, asesorados por una serie de expertos.

Tras seis sesiones de análisis, anunció repartos que van desde los 1,6 millones de euros que recibió una asociación de protección del medioambiente a los 52.000 que recibió Cáritas de la ciudad de Graz, una ONG de ayuda a personas sin hogar o una entidad de protección de los derechos de los inquilinos.

En total, se distribuyeron 24.946.000 euros, que no serán entregados de una vez sino por tramos a lo largo de varios años.

La joven es una activista que lucha para que los ricos paguen más impuestos.

También reciben dinero organizaciones como 'Reporteros sin Fronteras', una ONG de protección a mujeres víctimas de maltrato machista, los bomberos o la asociación de defensa de la democracia Attac.

De esa forma, las ONG podrán planificar el uso de esos fondos, según la organización de la iniciativa.

Ese reparto tuvo en cuenta la diversidad y quiere "representar un reflejo de la sociedad austríaca", señaló hoy la gerente de la iniciativa, Alexandra Wang, según recoge la agencia APA. También se analizó la seriedad y el prestigio de las organizaciones.

Quién es Marlene Engelhorn, la millonaria que quiere donar su fortuna

La joven, exestudiante de literatura alemana, es una activista por una sociedad más justa, especialmente en su país donde no está nada de acuerdo con la legislación. Ella impulsa el movimiento Tax me now, es decir "Cóbrame impuestos ahora", y participa activamente de charlas sobre este tema.

Redistribución de la riqueza, impuestos a millonarios e importantes cambios estructurales en los altos cargos son algunas de las peticiones de Engelhorn para lograr una mayor equidad social. Cree que esto es fundamental para el funcionamiento de la democracia. Incluso escribió un libro sobre el tema llamado Geld (Dinero).

Engelhorn forma parte de la iniciativa ‘Millionares for Humanity’ y trabaja para ‘Guerrilla Foundation’. La primera es una organización que impulsa el aumento o la creación de tasas para los millonarios; la segunda busca cambiar sistemas de opresión y desigualdad (como el hetero patriarcado, colonialismo, supremacía blanca), además de la filantropía que soporta el "status quo". En este sentido, es muy crítica con millonarios como Bill y Melinda Gates, o Jeff Bezoz y MacKenzie Scott.

La joven se apoya en ideas del economista francés Thomas Piketty, defensor de la progresión fiscal extrema, que consiste en unos impuestos de hasta el 90% para aquellos con patrimonios o herencias de 10.000 veces el patrimonio medio.

La abuela de Engelhorn, casada con un nieto del fundador de BASF y fallecida el año pasado en Suiza, dejó a la familia una fortuna de unos 4.200 millones de euros (unos 4.600 millones de dólares).

Engelhorn argumenta que la riqueza en Austria, uno de los países con más renta per cápita de Europa, está distribuida de forma muy desigual, con el 1 % de los más adinerados (unos 40.000 hogares) controlando el 50 % del patrimonio nacional.

Engelhorn es descendiente de Friedrich Engelhorn, fundador del gigante químico alemán BASF en 1865. Su abuela Gertraud Engelhorn-Vechiatto se casó con el bisnieto del empresario. Cuando Engelhorn-Vechiatto murió en 2022, Marlene heredó una gran suma.