El ex defensor llegó a dirigir al plantel albiceleste sin esperarlo y se convirtió en uno de los más exitosos de la historia. ¿Cuánto le paga AFA por mes?

Con el triunfo por 1 a 0 ante Chile, la Selección argentina quedó a un paso de la clasificación a la próxima ronda de la Copa América 2024. El plantel albiceleste, al mando de Lionel Scaloni, comenzó su camino a la defensa del título con dos victorias (la anterior fue contra Canadá).

Sin duda que el director técnico argentino, que se unió al seleccionado en 2018 como interino, fue y es un actor clave en estos últimos años en los que Lionel Messi y compañía lograron ganar tres títulos internacionales (Copa América 2021, ante Brasil; Finalissima, ante Italia en 2022; y Mundial de Qatar 2022, ante Francia).

Qué sueldo gana Lionel Scaloni en la Selección argentina

Pese a que Argentina posee hoy el primer lugar en la tabla de posiciones a nivel global, lo cierto es que el nacido en Pujato está lejos de ser el DT que más cobra.

El sitio Finance Football reveló que sueldos ganan los técnicos de las selecciones que participan en la Copa América.

El ranking es el siguiente (el monto está expresado en dólares anuales):

Marcelo Bielsa en Uruguay u$s 3.911.172 Dorival Junior en Brasil u$s3.802.529 Ricardo Gareca en Chile u$s3.693.885 Daniel Garnero en Paraguay u$s2.933.379 Fernando Batista en Venezuela u$s2.933.379 Lionel Scaloni en Argentina u$s2.498.804 (equivalente a 208.233 dólares al mes) Néstor Lorenzo en Colombia u$s2.390.161 Gregg Berhalter en Estados Unidos u$s2.172.873 Jorge Fossati en Perú u$s1.955.586 Jaime Lozano en México u$s1.738.299

De los que participan en la Copa América, Lionel Scaloni es el sexto director técnico que mejor sueldo cobra.

Copa América: Lionel Messi podría jugar ante Perú

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, no se realizará estudios médicos para verificar la gravedad de su lesión en el aductor de la pierna derecha y estaría disponible para el encuentro de este sábado 29 de junio ante Perú, aunque el entrenador Lionel Scaloni ya confirmó que rotará el equipo para la última fecha.

Messi sufrió una dura patada del jugador chileno Gabriel Suazo sobre la línea de uno de los laterales y quedó sentido en uno de sus aductores, no obstante, pudo seguir con normalidad durante los 90 minutos de partido.

El rosarino generó preocupación al pedir atención médica por un dolor en el aductor de su pierna derecha durante la primera mitad del partido contra los trasandinos, que finalmente terminó en triunfo 1-0 para la "Albiceleste" por el agónico gol de Lautaro Martínez. Luego del encuentro, detalló: "Creo que no tengo una lesión. Me costaba moverme con soltura y me condicionó la cabeza".

Y añadió: "Molestaba un poquito, pero pude terminar el partido y mañana veré cómo seguimos. Se me puso duro el aductor, aunque no sentí un pinchazo ni nada".

Pese a la preocupación que generó la molestia de Messi, el capitán de la Selección pudo jugar el partido completo y aparentemente no sería más que una molestia. Otra buena noticia para su físico es que el director técnico de la Selección argentina, Scaloni, tiene planeado rotar jugadores en el partido ante Perú, que cerrará la participación argentina en la fase de grupos.