La ex Presidenta dio una entrevista por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón y habló del gobierno del presidente Javier Milei

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio una entrevista por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, que se cumple este lunes, y, además de hacer un repaso de los gobiernos peronistas y de la situación global actual, habló del gobierno del presidente Javier Milei y de los desafíos del peronismo en la actualidad.

"Para solucionar los problemas necesitamos acuerdos básicos, no bases", dijo. Además, hizo eje en la necesidad del llamado a la unidad para que los dirigentes políticos más importantes de la Argentina se pongan de acuerdo en diversas cuestiones con el objetivo de que el país salga adelante. En esa lista mencionó que lo primero que hay que discutir, sin distinción partidaria, es qué hacer con la deuda externa.

"El gobierno está pidiendo u$s10 mil millones al FMI, parece ser que los 45 de Macri no le alcanzan, pero ¿No era que el problema eran los pesos y el déficit? El problema es que faltan dólares y eso se va a agravar porque vamos a tener los vencimientos de la deuda que se reestructuró. Esa es la primera discusión que hay que dar", subrayó en una entrevista en el canal de stream Gelatina.

La conversación comenzó con el recuerdo que CFK tenía del día que murió Perón y ella era estudiante universitaria, luego derivó en una reflexión sobre su generación y las diferencias con la juventud actual. "Nuestra generación estaba preparada para poner en duda al mundo y ahora hay gente que cree lo que sale en Tik tok aunque sea una pelotudez más grande que una casa", disparó y dijo que hoy "todo dura poco, todo es líquido y fácil". Luego, aclaró que no creía que todo tiempo pasado sea mejor, sino que para ella "a la militancia y a la educación todavía le falta captar cómo resolver con los nuevos instrumentos la atención de los estudiantes". Ese fenómeno que ella denominó global, aclaró, que en la Argentina "nos agarra con un Presidente que sigue atado a un mundo que no existe", opinó.

Cristina Kirchner: "La derecha es nacionalista y está en contra de la guerra"

En otro tramo hizo una caracterización de la derecha local: "Cuando comparan a la derecha de acá con la europea no tiene nada que ver. Este gobierno tiene que ver más con Emmanuel Macron --que bajó las jubilaciones y está a favor de Ucrania- que con Marie Le Pen. Allá la derecha es nacionalista y está en contra de la guerra. Esta derecha es muy anacrónica, se quedó en la Guerra Fría, hablan del comunismo, que ya no existe. Hay un mundo que se va a acomodar en bloques y acá no sé en qué se está pensando".

Allí dijo que la dirigencia tiene que dar debates en conjunto: "Tenemos una Argentina super endeudada. Ya nos dimos cuenta todos que el déficit fiscal no es el problema. El único que cree eso es el Presidente y algunos empresarios que lo aplauden, pero el problema que tiene el gobierno, es lo que dijimos en febrero, que es que te quedaste sin dólares".

Sobre la ley Bases destacó el discurso que dio su hijo, el diputado Máximo Kirchner, en el Congreso y dijo que con el RIGI "no va a entrar un dólar porque los que vienen a invertir van a poder liquidar en el exterior". "Nos proponen un país que no tiene nada que ver con la práctica. Aprobaron la ley de Bases, pero suben los dólares porque el mercado sabe sumar. Si tenés cero dólares, no sirve que tengas cero déficit fiscal, que además es un déficit fiscal trucho".

CFK habló también del ministro de Economía, Luis Caputo. Dijo que "no muestra resultados", ya que fue elegido por Milei para ocupar ese cargo "bajo la promesa de que lleguen dólares", y no lo consiguió, por ende, tampoco pudieron avanzar en un proceso de dolarización.

Sobre el peronismo dijo que ese espacio "no puede discutir solo", sino que tiene que hacerlo con dirigentes de otros espacios. "Principalmente hay que ver qué hacemos con la deuda. De acuerdo al último reporte del FMI debemos 399 mil millones de dólares, de los cuáles la mayoría es en moneda dura, y estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja un dólar. ¿Cómo conciliamos eso? no es una postura ideológica, dogmática o de valores, es de plata, de dólares", finalizó.